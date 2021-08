Tropea, allontanati due giovani musicisti di strada “offesi e umiliati”

TROPEA (VV) – Sono stati allontanati e multati dalla polizia locale i due giovani musicisti di strada marchigiani Lorenzo Sbarbati e Cristina Priorelli. Il loro “Street tour” che porta musica e arte in maniera itinerante nelle piazze del Paese, si è bruscamente interrotto a Tropea dove son stati multati perchè stavano suonando per strada. Nei giorni scorsi avevano anche raccontato la loro vicenda sui social con un video. Ai due musicisti è stato notificato un ordine di allontanamento che il comune di Tropea ha giustificato in quanto i vigili hanno applicato il regolamento che vieta la pratica di esibirsi in strada per evitare assembramenti. I due ragazzi e molti testimoni parlano però di un comportamento, da parte della polizia locale, non giustificabile.

“Gli artisti di strada amano la libertà ma non la tengono per loro, la offrono agli altri, la offrono a tutti coloro che vogliono inebriarsene”. Con queste parole il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, ha commentato la disavventura dei due musicisti allontanati nei giorni scorsi dal centro storico di Tropea, multati dalla polizia municipale e destinatari di un foglio di allontanamento. Secondo il regolamento comunale di Tropea, infatti, non e’ possibile suonare in strada.

“Non e’ giustificabile il comportamento della polizia municipale, che ci ha trattato come dei criminali – avevano affermato i musicisti marchigiani – ne’ i toni offensivi usati dal sindaco Giovanni Macri’ che, oltre a definirci sedicenti artisti di strada, ci ha paragonato ad ambulanti abusivi, venditori di merce contraffatta, molestatori, giocolieri e ciarlatani”.

Il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, sottolinea invece che “di artisti di strada e di liberta’ ce n’e’ bisogno come il pane, come l’aria. L’amministrazione comunale di Marcellinara desidera mostrare tutta la sua vicinanza a Lorenzo e Cristina e saremo lieti di ospitarli a Marcellinara, di ammirare la loro arte e sentire la loro musica. Se vorranno venire ad esibirsi saranno i benvenuti, come saremmo grati della loro collaborazione per organizzare e promuovere a Marcellinara, centro della Calabria, e punto piu’ stretto d’Italia, un festival dedicato a questa loro arte”.