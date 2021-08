Sbarchi nel crotonese, individuato trafficante

LAMEZIA TERME – “De Magistris non cerca il riscatto dei calabresi ma molto più semplicemente uno stipendio che, tra qualche mese, non avrà più”. Sono le parole del deputato del M5s, Massimo Misiti, intervenendo all’apertura della campagna elettorale di Amalia Bruni, candidata alla presidenza della Regione Calabria per la coalizione di centrosinistra. “I calabresi non si faranno prendere in giro e sceglieranno Amalia Bruni”.

“La Calabria deve essere governata da uno di noi, da Amalia Bruni – ha aggiunto Misiti – non da chi come De Magistris si candida per poter avere uno stipendio. Il nostro è un sostegno convinto, pieno a Amalia Bruni, una persona io conosco da tanto tempo. L’unica in grado di ridare una speranza a questa terra dove ha sempre lavorato impegnandosi nella realizzazione del suo splendido centro di ricerca per l’Alzheimer“. Per il parlamentare pentastellato “è lei che i calabresi vogliono come guida della Regione. Non abbiamo bisogno di chi si candida, guarda caso esclusivamente per interessi personali”.