COSENZA – “Oggi è difficile fare previsioni, ma con gli ulteriori dati sull’Rt la prossima settimana potremo avere un quadro più definito su eventuali passaggi di colore”. È quanto hanno dichiarato Silvio Brusaferro e Gianni Rezza nel corso della conferenza stampa sui dati del monitoraggio. Il rischio, più che concreto, è che alcune regioni possano finire in zona gialla a fine agosto a causa dell’aumento dei ricoveri, dopo l’entrata in vigore dei nuovi parametri che prevedono, per evitare il declassamento, di non superare rispettivamente il 15% e il 10% dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive. Un dato che riguarda da vicino proprio la Calabria che insieme a Sicilia, Lazio e Campania, è una di quelle regioni che ha un valore di occupazione nelle aree mediche e intensive tra i più alti. E il nuovo bollettino di oggi non è confortante da questo punto di vista con un ulteriore incremento di ricoveri in area medica (+5) e nelle terapie intensive (+2).

Scende invece il dato sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria nelle ultime 24 e non ci sono vittime. Sono +108 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +183) inclusi 6 turisti residenti fuori regione. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati +2.318 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 70.833 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +21 contagi, Catanzaro +25, Crotone +11, Vibo Valentia +11, Reggio Calabria +45. Altra Regione o Stati esteri +5. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività scende e si attesta al 4,66%. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a salire il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: sono 2.706 i casi attivi, con un aumento di 48 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 66.872 con un incremento di 60 persone nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 non ci sono state vittime, con il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia che è di 1.255.

Incremento dei ricoveri

Come detto sale il dato sui ricoveri con un aumento di 5 unità (2 a Cosenza) nei reparti covid e di due nelle terapie intensive con la percentuale dei posti letto occupati che supera il 7% nei reparti di malattie infettive e raggiunge quasi il 4% in rianimazione. Sono complessivamente 68 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 62 si trovano nei reparti di malattie infettive (+5) e 6 in terapia intensiva (+2). Infine sono 2.597 le persone in isolamento domiciliare, 169 in più rispetto a ieri. Di queste, 181 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 154 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 148 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.262 (10.118 guariti, 144 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.465 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1429 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.174 (21.598 guariti, 576 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 159 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 156 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.608 (6.507 guariti, 101 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 692 (17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 674 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.102 (22763 guariti, 339 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 39 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.585 (5.493 guariti, 92 deceduti)