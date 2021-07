Ancora su i contagi in Calabria (+183), mai così tanti da 2 mesi. Ricoveri in lieve calo

COSENZA – Sale ancora il dato sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria nelle ultime 24, con un aumento costante in tutte le province e in particolare in quella di Reggio Calabria anche se al dato di oggi, che sfiora quasi i 190 nuovi positivi (un numero così alto non si registrava dal 27 maggio), vanno incluse anche 13 persone residenti fuori regioni e 3 migranti. Alla crescita dei contagi, non corrisponde oggi un aumento dei numero dei posti letto occupati, visto che il dato nei reparti covid registra 3 nuovi ingressi ma anche 5 dimissioni. Dopo lo zero di ieri oggi su conta un decesso all’Annunziata di Cosenza.

Sono +183 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +145). Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati +2.652 tamponi. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 70.725 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +30 contagi, Catanzaro +27, Crotone +21, Vibo Valentia +11, Reggio Calabria +78. Altra Regione o Stati esteri +16. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività sale ulteriormente arrivando al 6,90%.

Una vittima, casi attivi sempre in salita

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, non si arresta la crescita del numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: sono 2.658 i casi attivi, con un aumento di 167 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 66.812 con un incremento di 15 persone nelle ultime 24 ore. Come detto nelle ultime 24 si è registrato un decesso a Cosenza che porta il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia che è di 1.255.

Il lieve calo i ricoveri

Scende lievemente il dato sui ricoveri con una diminuzione di tre unità nei reparti covid mentre resta invariato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 61 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 57 si trovano nei reparti di malattie infettive (-2) e 4 in terapia intensiva (+0). Infine sono 2.597 le persone in isolamento domiciliare, 169 in più rispetto a ieri. Di queste, 181 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 131 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.260 (10.116 guariti, 144 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.483 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.450 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.135 (21.559 guariti, 576 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 149 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.607 (6.506 guariti, 101 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 647 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 630 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.102 (22.763 guariti, 339 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 41 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.583 (5.491 guariti, 92 deceduti)