Covid, aumentano i contagi in Calabria e anche i pazienti ricoverati

CATANZARO – Non sono certo rassicuranti i numeri del Covid in Calabria aumentati nel giro di pochi giorni. Solo ieri i nuovi contagi erano +110 mentre oggi, secondo il bollettino dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP della Calabria sono +145, a fronte di 2.579 tamponi eseguiti che portano il totale dei test finora eseguiti da inizio pandemia a 985.615. Non si registrano decessi oggi e il numero delle vittime resta stabile a 1.254.

La percentuale di tamponi/positivi è del 5,62%. E’ Reggio Calabria la provincia nella quale si registra il maggior numero di nuovi casi di contagio (+56). Segue Cosenza con 33 positivi, Crotone con 25 nuovi casi, 11 a Vibo Valentia e 10 a Catanzaro. Da altra Regione o Stato Estero infine sono +10 i positivi.

In aumento i ricoveri

Sono 5 i pazienti in più ricoverati nelle ultime 24 ore nei reparti ospedalieri della Calabria, per un totale di 59 persone ricoverate. Scende di un’unità invece il numero di pazienti in terapia intensiva che sono quattro. In aumento (+63) i casi di isolamento domiciliare mentre in un solo giorno si registrano anche 78 guariti che portano il totale di persone che hanno superato la malattia a 66.797.

L’Asp di Vibo Valentia comunica che in seguito a verifiche effettuate si comunicano 10 (dieci) soggetti positivi, già guariti, recuperati dalle schede in archivio e registrati oggi su ISS.

L’Asp di Crotone invece, comunica che dei 35 positivi totali di oggi, 8 sono migranti e 2 da fuori regione; dei tre ospedalizzati uno è ricoverato presso AOU MaterDomini in terapia intensiva.

Casi positivi distribuiti territorialmente da inizio epidemia

– Catanzaro

CASI ATTIVI 109 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 107 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10.255 (10.111 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 1.457 (35 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.419 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 22.131 (21.556 guariti, 575 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 133 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 130 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6.602 (6.501 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 569 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 552 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 23.102 (22.763 guariti, 339 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 30 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 5.583 (5491 guariti, 92 deceduti)-