Colta da malore, 13enne salvata dai medici dell’esercito. Spirlì “presenza rassicurante”

ROMA – I malumori delle ultime settimane restano, con la leader di Fratelli d’Italia che aveva posto più di una riflessione sulla scelta di candidare in Calabria Roberto Occhiuto chiedendo di ‘rivedere’ la scelta sulla sua in Calabria, ma Forza Italia tira dritto e conferma il nome del parlamentare come unico candidato del centrodestra per vincere le elezioni. “Noi continuiamo a fare campagna elettorale per Occhiuto, che è il miglior candidato possibile per la presidenza della Calabria. Ci candidiamo per vincere e governare a Roma, Milano, Torino e Napoli e per vincere in Calabria con Occhiuto” che è “l’unico, vero candidato vincente del centrodestra. Noi andremo avanti nel sostenerlo” ha detto il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani parlando ad una conferenza stampa a Roma con l’Udc. “Faremo liste competitive aperte a comunità che non sono d’origine italiana, ma sono diventate italiane”.

Si voti il 10 ottobre

Forza Italia punta ad “allargare i confini del centrodestra” e a farlo “verso il centro. Vogliamo richiamare tanti elettori che non erano andati a votare e chiediamo che si vada a votare il 10 ottobre” ha detto ancora il vicepresidente del Ppe e vicepresidente coordinatore unico nazionale di Forza Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti.

Nessuna posizione contro i vaccini. Green pass va usato con intelligenza

Assolutamente non è a rischio” l’unità del governo, “la posizione è molto chiara: Salvini si è vaccinato, quindi non c’è una posizione contro i vaccini” ha evidenziato Tajani a chi gli chiedeva delle posizioni diverse sul vaccino e green pass all’interno del centrodestra e di alcuni esponenti della Lega. “Noi siamo per vaccinare il maggior numero possibile di cittadini italiani perché – ha aggiunto Tajani – lo consideriamo lo strumento migliore per sconfiggere il coronavirus, e il green pass è uno strumento che va utilizzato con intelligenza e non per prendere il caffè o il gelato, così com’è stato deciso dal Governo, ma per i grandi eventi e per entrare nella stagione invernale all’interno dei ristoranti per tutelare la salute di tutti. Il green pass è un’opportunità per impedire le chiusure, non dev’essere un problema: contro il lockdown utilizziamo il green pass”.

Si alla riforma per tutelare i sindaci

Sulla spinosa questione della giustizia Tajani evidenzia “Noi vogliamo che la riforma ci sia, vogliamo una giustizia che sia giusta, ecco perché stiamo raccogliendo le firme per i referendum promossi dai Radicali e dalla Lega. Ci auguriamo che in Parlamento si possano trovare gli aggiustamenti necessari per migliorare la tutela degli amministratori pubblici e per snellire ancora di più il procedimento penale. Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, ma è di grande importanza tutelare gli amministratori locali, perché senza questa tutela rischiamo di non avere più sindaci che lavoreranno o di non avere più candidati sindaci e pubblici amministratori – ha aggiunto Tajani – Questo è un problema fondamentale anche per accelerare i tempi della giustizia, perché ci sono processi penali che vanno alle calende greche con amministratori pubblici imputati che poi non possono di fatto svolgere al meglio la loro funzione”.