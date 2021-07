Letta in Calabria "Bruni candidata migliore, vinciamo e rilanciamo la Calabria" - QuiCosenza.it

GIZZERIA (CZ) – “Sono molto fiducioso, noi abbiamo una candidatura che è la migliore che ci possa essere per rilanciare la Calabria. Amalia Bruni, grande scienziata che opera in Calabria, che opera a Lamezia e che conosce tutto ciò che è necessario fare della Calabria una regione che riparte e che guarda al futuro su scala europea. Questo per noi è la migliore garanzia“. A dirlo il segretario del Pd Enrico Letta a Gizzeria Lido insieme alla candidata presidente Amalia Bruni ed al commissario regionale del partito Stefano Graziano. “Siamo determinati – ha aggiunto – abbiamo una coalizione larga e soprattutto c’è davanti a tutti il fallimento dell’attuale amministrazione regionale calabrese. Noi vogliamo voltare pagine e siamo in grado di farcela. Soprattutto il messaggio che diamo a tutti è che chi vuole cambiare, chi vuole voltare pagina, ha una sola scelta quella di votare per Amalia Bruni e credo che sia in questo momento un messaggio nazionale che vogliamo dare. Basta la Calabria considerata ai margini, in un angolo. La Calabria che ridiventa cuore di un messaggio nazionale di rilancio del Mezzogiorno. Vinceremo queste elezioni. La situazione in Calabria è drammatica ma se si vuole cambiare pagina i calabresi devono scegliere noi perché da una parte c’è il centrodestra che continuerà la linea amministrativa di questi mesi e dall’altra c’è Amalia Bruni. La Calabria non è mai diventata un caso nazionale e io sono oggi qui per far si che diventi un caso che interessi tutti grazie alla candidata Amalia Bruni. Un nome e una personalità così importante che riuscirà a portare questa terra un interezze di tutto il paese”.

Con De Magistris non ci sono trattative

“Non ci sono trattative. Abbiamo messo in campo una nostra candidatura andiamo avanti molto determinati con grande rispetto di tutti gli altri candidati”. Così il leader del Pd Entico Letta ha smentito vi siano contatti con Luigi de Magistris per un accordo. “Io – ha aggiunto Letta – mi sento di dire a tutti coloro che non vogliono la continuità dell’amministrazione Spirlì che noi siamo disponibili a discutere con chiunque, la nostra disponibilità c’è, sapendo che – ha aggiunto ancora Letta – la nostra disponibilità è attorno a un’opzione che abbiamo messo in campo e che non si discute”. Mentre su Oliverio Letta chiosa “Noi siamo in questo momento impegnati a essere molto, molto, molto concentrati sulle elezioni e attenti a tutti. Ma in questo momento chi conta è Amalia Bruni. Questo è il nome attorno al quale dobbiamo parlare, dobbiamo parlare con tutti i cittadini calabresi, dobbiamo convincerli e dobbiamo essere in grado soprattutto di parlare di questo”.

Graziano “Amalia Bruni unica opportunità di cambiamento”

“Amalia Bruni è l’unica opportunità di cambiamento per la Calabria, un cambiamento strutturale e culturale e non semplicisticamente di nomenclatura” ha dichiara Stefano Graziano, commissario regionale del Pd presente all’incontro con Letta e la candidata. “Il Partito Democratico della Calabria – continua Graziano – apre oggi insieme al segretario Enrico Letta una campagna elettorale incentrata sui temi e sulle questioni che interessano la vita quotidiana del calabresi. Faremo presto, insieme al segretario nazionale che tornerà, una grande assemblea con i circoli e i militanti per coinvolgere tutti i territori e rilanciare il partito oltre le regionali. Siamo in cammino, per battere le destre e il duo Spirlì-Occhiuto. Chiediamo a tutti di sostenere la coalizione di centrosinistra con Amalia Bruni presidente”.

Bruni “scelta consapevole per questa terra

Dal canto suo Amalia Bruni ha detto di essere “la candidata civica di una larghissima coalizione di centrosinistra che ho fortemente voluto perché sono consapevole che le difficoltà di questa terra sono enormi e che se non ci mettiamo a lavorare tutti insieme dallo stesso lato non arriveremo mai da nessuna parte. Ma la mia scelta è ricaduta anche su un fattore di metodo. Aver accettato di far parte di una squadra che ha al suo interno dei partiti che sono in questo momento al Governo centrale ci consentirà di avere un legame forte e tirare fuori la Calabria dalle sue storiche problematiche. Le cose si cambiano da dentro non da fuori“.