In Calabria altre 21mila dosi di Moderna. L’appello a vaccinarsi “evitiamo crisi ospedali”

COSENZA – I 107 nuovi contagi registrati oggi in Calabria, cosa che non accadeva da quasi due mesi, evidenziano come il virus sia tornato a circolare in modo importante anche nella nostra regione, dove aumentano i positivi tra i giovani e la variante Delta ben preso diventerà dominante. Al contempo sta progressivamente decrescendo la variante alfa (quella inglese n.d.r.). “Da qui l’importanza di completare il ciclo vaccinale e rispettare le misure di distanziamento e l’uso delle mascherine” ha sottolineato il presidente Iss Silvio Brusaferro nella conferenza stampa sul monitoraggio dell’epidemia in Italia. L’incidenza continua la sua corsa verso l’alto e mostra, come in quasi tutte le regioni italiane, vi sia una marcata crescita di questo indicatore. La crescita è caratterizzata dal contagio di persone dai 10 ai 19 e dai 20 ai 29 anni. Quindi è la popolazione più giovane che alimenta i nuovi casi dell’epidemia senza alcun distinguo: dalla Lombardia al Lazio, dalla Calabria alla Sicilia.

In 20 giorni in Calabria incidenza da 11,8 a 20,7

L’Incidenza dei nuovi contagi in Calabria è quasi raddoppiata in poco più di 20 giorni. Sono 9 le settimane consecutive dove l’incidenza in Calabria resta sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, ma per terza settimana consecutiva si assiste ad un ulteriore aumento rispetto alla scorsa settimana. Si è passati dagli 14,1 casi ogni 100mila abitanti di venerdì scorso, ai 20,7 casi ogni 100mila abitanti del nuovo monitoraggio. Non sono state al momento rilevate allerte allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali mentre i casi totali negli ultimi 7 giorni sono stati 296 contro i 230 della scorsa settimana e i 209 di quella precedente. Sono 9 i focolai rilevati nella settimana dal 12 al 18 luglio, 28 i nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 non associati a catene di trasmissione note. Si ferma al 91.3% il tracciamento dei nuovi casi con una regolare indagine epidemiologica e la ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati

Indice RT a 0.95, sugli ospedali impatto limitato

L’indice RT si mantiene poco sotto quota uno attestandosi a 0.95 (range 0.7-1.27), in lievissimo calo rispetto allo 0.97 della scorsa settimana e compatibile sempre con uno scenario di tipo uno e con la regione che resta classificata a rischio moderato. A fronte di un amento di contagi e incidenza, l’impatto sui servizi sanitari resta limitato. Ad oggi in Calabria in area medica il tasso do occupazione dei posti letto è al 6% (il valore più alto di tutta Italia) mentre nelle terapie intensive è al 3%. In base alle proiezioni basate sull’ Rt «ricovero», il nuovo parametro che sarà utilizzato per decretare il passaggio in una fascia di colore diverso e stimato su posti letto attivi ed attivabili, la Calabria entro il 20 agosto rischierebbe di raggiungere il 10% dei ricoveri in area medica, mentre resterebbe entro 5-8% nelle terapie intensive.

Età media contagi a 25 anni, età media ricoveri a 55

“I casi crescono in Italia come in molti paesi europei” ha poi evidenziato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia spiegando che l’indice Rt si proietta a 1.55 e si sta abbassando l’età media dell’infezione a 25 anni e l’età media di ricovero in terapia intensiva a 55 anni. In merito proprio al contagio tra i giovani, va evidenziato che oltre il 50% tra 20 e 29 anni ha fatto almeno una dose di vaccino e questo è un dato importante. Significa che stanno crescendo le vaccinazioni che nella popolazione sotto i 30 anni.