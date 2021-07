Meloni sul candidato Occhiuto, Salvini “la scelta è stata già fatta”

ROMA – “La Calabria ha bisogno di correre, di lavoro, di infrastrutture, c’è bisogno di fare, non di litigare”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini in collegamento su Rai3 sulla scelta della coalizione del centrodestra di candidare Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria, rimessa in discussione dalla presidente di FdI Giorgia Meloni dopo lo strappo nel centrodestra sul Cda Rai. “La scelta di candidare Roberto Occhiuto – ha detto Salvini – è già stata presa, col ticket Occhiuto-Spirlì, quindi sicuramente non si rimettono in discussione scelte già fatte per il bene dei calabresi per qualche litigio che verrà ampiamente superato. Sono convinto che tutto verrà superato perché dopo il Covid la politica meno litiga e più unisce e meglio è”.

Anche Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato ha ribadito: “In Calabria il nostro candidato è e resta Roberto Occhiuto. Si sono svolti diversi tavoli nazionali con tutti i vertici del centrodestra, abbiamo preso una decisione seguendo il criterio del candidato migliore che è Occhiuto e noi restiamo su questa scelta che è quella che ci consentirà di vincere ancora una volta in Calabria”.

“Poi, verbi come ‘rivendico’ non mi fanno impazzire, preferisco espresssioni come ‘parliamone’, ‘sediamoci e confrontiamoci’ per trovare delle soluzioni. Invito quindi Giorgia Meloni a incontrarsi con i leader del centrodestra e trovare delle soluzioni equilibrate. Questo vale anche per la commissione di Vigilanza Rai”.