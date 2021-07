Guerra fra aeroporti “basta con la gestione padronale da Lamezia”

COSENZA – Come sulle montagne russe, i nuovi contagi da coronavirus in Calabria tornano nuovamente a scendere rispetto al dato di ieri ieri. Questa volta il maggior numero di casi sono concentrati tra le province di Reggio Calabria e Crotone. Nelle ultime 24 ore il numero dei tamponi processati torna a salire in modo netto, con poco più di 2.200 test effettuati. Si registra un decesso a Cosenza mentre dopo 3 giorni di lievi incrementi, torna a diminuire il numero delle persone ricoverate in area medica e in terapia intensiva all’Annunziata. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività torna a diminuire in modo sensibile ed è all’1,45% (ieri era balzato al 5,40%).

Sono +33 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati +2.273 tamponi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 969.346 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 69.734 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +6 contagi, Catanzaro +1, Crotone +10, Vibo Valentia +2, Reggio Calabria +14. Altra Regione o Stati esteri +0.

Una vittima a Cosenza, lieve aumento dei positivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria sale lievemente: sono 2.063 le persone al momento positive, con un aumento di 12 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 66.433, con un incremento di 20 persone nelle ultime 24 ore. Dopo lo zero di ieri oggi si registra una vittima a Cosenza che porta il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia che è di 1.238.

Tornano a scendere i ricoveri

Scende di quattro unità il numero dei ricoveri, tre in area medica e uno in terapia intensiva. Sono complessivamente 51 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 47 si trovano nei reparti di malattie infettive (-3) e 4 in terapia intensiva (-1). Infine sono 2.012 le persone in isolamento domiciliare, 16 in più rispetto a ieri. Di queste, 170 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 33 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10240 (10096 guariti, 144 deceduti)

Cosenza

ASI ATTIVI 1545 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21835 (21274 guariti, 561 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6581 (6480 guariti, 101 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 250 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23080 (22742 guariti, 338 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 17 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5565 (5473 guariti, 92 deceduti)