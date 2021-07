Farmacisti calabresi allarmati “solo Johnson & Johnson? Rischio flop”

CATANZARO – Dati in diminuzione di rispetto a ieri. I casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore sono +51 rispetto ai +77 contagi di ieri. In un giorno sono stati eseguiti 1.711 tamponi per un totale di 964.248 test da inizio pandemia. Il tasso di positività in Calabria è del 2,98%. Non si registra nessuna vittima per il quinto giorno consecutivo (1.236 decessi da inizio pandemia) e dei 51 nuovi contagi il maggior numero arriva ancora una volta dalla provincia di Cosenza con 21 nuovi casi di contagio. Segue Reggio Calabria +16, Catanzaro +6, Crotone +4 e Vibo Valentia +3. Un solo caso viene identificato com altra Regione o Stato Estero.

In Calabria sono 2.003 le persone attualmente positive e 1.951 quelle in isolamento. In aumento seppur di un’unità rispettivamente i ricoveri nei reparti di area medica (48) e terapia intensiva (4). Il bollettino di oggi inoltre fa registrare 53 guariti.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 41 (5 in reparto, 2 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10231 (10087 guariti, 144 deceduti);

Cosenza:

CASI ATTIVI 1526 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1500 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 21798 (21239 guariti, 559 deceduti);

Crotone

CASI ATTIVI 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 6565 (6464 guariti, 101 deceduti);

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 202 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 23074 (22736 guariti, 338 deceduti);

Vibo Valentia:

CASI ATTIVI 17 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 5562 (5470 guariti, 92 deceduti).