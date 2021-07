Regionali, canditata Pd-M5S Bruni: “con Tansi per una larga coalizione”

CATANZARO – “Una cosa che ci dobbiamo dire in maniera chiara è che questa terra, è piena di contraddizioni e problematiche ed ha un modo di uscire da questa situazione: dobbiamo premere il tasto del reset. Così probabilmente si perdono dei piccoli pezzi ma si ripulisce. Questo concetto di ripartenza ci consentirà in maniera operativa di rimettere in piedi la terra di Calabria”. A dirlo la candidata alla presidenza della Regione Calabria per centrosinistra e M5S Amalia Bruni, incontrando i giornalisti con Carlo Tansi, per presentare l’accordo che ha portato i movimenti del geologo a sostenere la scienziata.

Il reset, ha sottolineato Amalia Bruni, “riguarda tutti i rapporti negativi del passato. 5 Stelle e Pd entrano in coalizione come propositori – sono stati loro a chiamarmi – ma da loro ho preteso che fosse la più larga possibile e loro hanno accettato perché anche i partiti hanno enorme voglia di innovare. Siamo insieme per battere la grande coalizione della destra. La loro frammentazione può aiutare moltissimo. Quello che è stato – ha proseguito – non può più essere. La larga coalizione avrà la preoccupazione di prendersi in carico i calabresi per i quali vogliamo costruire una nuova Calabria facendo squadra”.

“Rivendico il mio civismo”

“A coloro che dicono che non sono una politica, dico che rivendico il mio civismo e la società civile vuole finalmente contribuire a ripulire l’ambiente, anche politico. La politica che ci sta vicina sta manifestando lo stesso concetto. Ci vogliono tecnici competenti. Questo è rigore e metodologia e questo ci porterà fuori da questa situazione. Questo largo centrosinistra – ha dichiarato Amalia Bruni – a cui ho dato la mia immagine e la mia testa e oggi ancora di più con l’inclusione di Tansi, rappresenta l’unica forza possibile e l’unica speranza possibile per fare uscire questa terra dallo stato in cui è stata relegata. I personalismi non li vogliamo”.

Tansi, dal canto suo, ha sottolineato le capacità di Amalia Bruni, “capace di gestire una struttura come il centro di neurogenetica “con 4 soldi elargiti in modo inqualificabile dalla politica”, la sua grande umanità e il fatto che sia rimasta a lavorare in Calabria. “Allora – ha aggiunto – quando ho saputo della sua candidatura mi sono fiondato da lei. Con Amalia c’è empatia, energia e amore per nostra terra. So che Giuseppe Conte ci è vicino, ho parlato con Misiti e con M5S c’è sempre stata affidabilità sui candidati. Grazie ad Amalia ho conosciuto Boccia che mi ha rassicurato e garantito che dal Pd ci sarà un serio rinnovamento. Certi soggetti responsabili, consapevolmente o meno, del fallimento della nostra terra, non faranno parte della squadra”. Tansi ha anche replicato a chi lo accusato di essere passato dalla parte del Put, il partito unico della torta, da lui sempre osteggiato. “Per combattere i mali della Calabria – ha spiegato – bisogna entrare in quel fango che l’avvolge e quindi bisogna entrare nel put per smantellarlo. L’unione con Amalia è per distruggere questo sistema”.