Temporali, vento e grandinate: stop all’estate in Calabria. Allerta gialla per domani

COSENZA – Tornano a risalire i nuovi contagi covid in Calabria, trascinati da un nuovo rialzo registrato nella provincia di Cosenza dove sono stati accertati più della metà dei nuovi casi giornalieri. Quasi una trentina di contagi sono stati riscontrati anche nel reggino. Resta stabile il numero dei tamponi processati: poco meno di duemila nelle ultime 24 ore. Per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi, mentre anche oggi non ci sono variazioni nel numero dei ricoveri con un ingresso in terapia intensiva e un posti letto liberato in area medica. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività torna a risalire e si attesta al 3,98% (ieri era all’1,62%. Relativamente al bollettino di ieri, 15 luglio il dipartimento salute i precisa quanto segue:

– l’ASP di Cosenza ha spostato dal Totale Casi confermati al setting Altro/Fuori Regione n° 15 soggetti positivi di cui n°8 in isolamento, n° 5 guariti, n° 2 deceduti;

– l‘ASP di Vibo Valentia ha spostato dal Totale casi confermati al setting ALTRO/Fuori Regione n° 2 soggetti positivi in isolamento domiciliare;

– l’ASP di Crotone ha comunicato n° 2 soggetti positivi fuori regione e n° 16 migranti guariti.

I dati di oggi

Sono +77 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati +1.937 tamponi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 960.600 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 69.475 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +42 contagi, Catanzaro +5, Crotone +2, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +27. Altra Regione o Stati esteri +1.

Nessun decesso, tornano a salire i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria torna salire e ritorna sopra quota 2mila: sono 2.005 le persone al momento positive, con un aumento di 19 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 66.311, con un incremento di 58 persone nelle ultime 24 ore. Per i quarto giorno consecutivo non ci sono stati decessi in Calabria con il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia che resta di 1.236.

Stabile il numero dei ricoveri

Resta invariato il dato sui ricoveri complessivi negli ospedali calabresi, con una dimissione nei reparti covid e l’ingresso di un nuovo paziente nelle unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 50 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 47 si trovano nei reparti di malattie infettive (-1) e 3 in terapia intensiva (+1). Infine sono 1.955 le persone in isolamento domiciliare, 19 in più rispetto a ieri. Di queste, 168 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 35 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10231 (10087 guariti, 144 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1546 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21757 (21198 guariti, 559 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 45 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 43 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6563 (6462 guariti, 101 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 196 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23064 (22726 guariti, 338 deceduti)

Vibo Valentia

ASI ATTIVI 14 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5562 (5470 guariti, 92 deceduti)