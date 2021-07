Le migliori performance nella sanità nella P.A. di Bolzano. Calabria all’ultimo posto

COSENZA – Salgono lievemente, rispetto al dato di ieri, i nuovi contagi in Calabria, quasi tutti riscontrati in nelle province di Reggio Calabria e in quella di Cosenza dove a preoccupare è il focolaio di Terranova da Sibari. Sul totale di oggi vanno inclusi anche 4 migranti positivi (3 a Reggio Calabria e uno nel crotonese). Resta stabile il numero dei tamponi processati: poco più di duemila nelle ultime 24 ore. Anche oggi non si registrano decessi, mentre risale di due unità il numero dei posti letto occupati in area medica. Tra tamponi processati e positivi riscontrati, il tasso di positività risale si attesta al 2,48% (ieri era sceso all’1,97%).

Sono +56 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati +2.260 tamponi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 958.624 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 69.443 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +23 contagi, Catanzaro +1, Crotone +2, Vibo Valentia +3 Reggio Calabria +23. Altra Regione o Stati esteri +4.

Nessun decesso, prosegue il calo dei positivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, il persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria scende a 2.039, con una diminuzione di 26 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 66.168, con un incremento di 111 persone nelle ultime 24 ore. Anche oggi nessuna vittima registrata nelle ultime 24 ore con il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia che resta di 1.236.

In lieve aumento i ricoveri in area medica

Risale leggermente il numero dei posti letto occupati negli ospedali calabresi, con un aumento di due unità in nei reparti covid mentre resta invariato il dato delle terapie intensive dove restano solo due pazienti. Sono complessivamente 50 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 48 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 2 in terapia intensiva (+0). Infine sono 1.989 le persone in isolamento domiciliare, 28 in meno rispetto a ieri. Di queste, 170 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 31 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10227 (10083 guariti, 144 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1585 (29 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1555 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21678 (21117 guariti, 561 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 50 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6556 (6455 guariti, 101 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 185 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23036 (22698 guariti, 338 deceduti)

Vibo Valentia

ASI ATTIVI 18 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5560 (5468 guariti, 92 deceduti)