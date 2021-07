60 chili di cocaina nascosti in auto e in un furgone. Arrestati due corrieri sulla A2

COSENZA – “Ho deciso di partecipare per innescare un riscatto, cambiando l’assioma secondo cui tanto è inutile provarci”. A dirlo, secondo fonti dem, è stata Amalia Bruni nella riunione del centrosinistra sciogliendo le riserve sulla candidatura alla presidenza della Regione Calabria con il centrosinistra. “Non vi chiedo di essere solo coalizione – ha detto – ma di sentirci squadra. Da sola non potrei andare da nessuna parte. Sarà un cammino difficile che permetterà alle generazioni che verranno di stare meglio. Forse noi vedremo pochi risultati, ma se serve a innescare un cambiamento va bene perché i cambiamenti sono culturali e sulla cultura ci vuole tempo”. Alla fine di un lunghissimo travaglio, dunque Pd e 5 Stelle, insieme agli altri partita hanno il loro candidato. La scienziata a cui il centrosinistra ha proposto la candidatura alla presidenza della Regione Calabria, si è collegata alla riunione, in modalità on line, partecipando alla discussione con tutti i rappresentanti dello schieramento. La riunione era iniziata nel pomeriggio dapprima solo con le forze politiche Pd, M5s, Art 1, Socialisti, Verdi, Io resto in Calabria, A testa alta, Calabria civica, Repubblicani europei, Demos che hanno avviato il lavoro politico sul programma la definizione delle liste dopo avere espresso all’unanimità parere favorevole alla candidatura. La Bruni, candidata in pectore, si è poi unita ed ha sciolto la riserva.

Una scienziata di fama per l’alleanza giallo-rossa

Amalia Cecilia Bruni è una scienziata calabrese di fama internazionale, nota in primo luogo per aver contribuito in maniera determinante alla scoperta della ‘nicastrina’, cioè la glicoproteina coinvolta nel processo che porta all’Alzheimer’. La professoressa Bruni, tra l’altro componente del Comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità, è una figura di prestigio, una donna di rara intelligenza e capacità, la quale ha combattuto per salvare il Centro regionale di Neurogenetica, da lei stesso diretto. Questa struttura ha prodotto indubbia qualità nella ricerca sulle malattie neurodegenerative e nell’assistenza alle persone che ne soffrono. Il ritratto della scienziata, fatto da Parentela (M5s) ne restituisce “una candidata del territorio, di altissimo profilo, con la quale lavoreremo incessantemente per costruire una Calabria dei diritti, della sanità pubblica, del lavoro, dell’innovazione, della tutela dell’ambiente e della sostenibilità; una Calabria della partecipazione e del coraggio, nemica della ‘ndrangheta e delle clientele, dell’affarismo, dei ricatti e delle chiacchiere a vuoto. Avanti tutta!”.