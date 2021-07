Dalla Regione nuovi contributi per sostenere lo sport in Calabria

COSENZA – Il candidato Presidente della Regione Calabria e sindaco di Napoli, Luigi de Magistris in una nota torna all’attacco contro Carlo Tansi accusandolo di essersi “consegnato al potere”. “Ho ascoltato più volte Tansi tuonare scrive De Magistris – evidentemente per finta, contro il PD ed i suoi esponenti di vertice, con parole anche eccessive nei toni in taluni casi, per uno come lui che tra l’altro è diventato dirigente regionale alla protezione civile grazie alla politica ed al PD che governava in Regione”.

“Pensavo all’inizio fosse in buona fede, poi ho conosciuto la persona ed abbiamo capito l’inganno politico. Ora, di nuovo, vistosi perso, va nelle braccia di quello che lui chiamava il partito della torta, dimostrandosi affamato di potere e di poltrona a tutti costi. Adesso sta con quelli che lui chiamava per nome come depredatori e nemici della Calabria. Un uomo che si consegna al sistema dopo aver illuso molte elettrici ed elettori. Alle spalle ed a fianco di Bruni e Tansi ci sono politici che hanno dato prova di inaffidabilità, come taluni dirigenti del M5S, e politici che fanno parte del sistema regionale PD”.