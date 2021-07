Costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno, arrestato commerciante

CATANZARO – Numeri in miglioramento quelli di oggi dal bollettino del Dipartimento Salute della Regione. Sono 16 i nuovi casi di contagio in Calabria con il maggior numero ancora una volta nella provincia di Cosenza, seppur basso, (+6). Gli altri casi si registrano a Crotone (+4), Vibo Valentia (+3) e Catanzaro (+3) mentre nessun nuovo caso di Covid viene rilevato a Reggio Calabria.

Il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 2.026. In aumento di 375 unità il numero dei soggetti guariti mentre sul fronte dei ricoveri si rileva solo un paziente in più in area medica per un totale di 46 persone ricoverate in ospedale. Stabile invece il numero dei pazienti in terapia intensiva fermo a 3, dei quali due ricoverati a Cosenza. Altro dato positivo è che i dati non fanno rilevare alcun decesso.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 34 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 10220 (10076 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza

CASI ATTIVI 1638 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1608 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 21550 (20991 guariti, 559 deceduti);

– Crotone

CASI ATTIVI 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6549 (6448 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 170 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 22935 (22599 guariti, 336 deceduti);

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare)

CASI CHIUSI 5558 (5466 guariti, 92 deceduti).