Minaccia e picchia la madre anziana, arrestato

MELITO PORTO SALVO (RC) – Alle 22.30 di ieri a tre miglia e mezzo dalla costa fra Melito Porto Salvo e Capo dell’Armi un peschereccio di probabile provenienza libica è stato intercettato e fermato. Sul natante c’erano 77 persone, egiziani, e 21 minori uno dei quali libico. Il peschereccio era stato segnalato già nella serata di giovedì da unità militari straniere in navigazione in acque internazionali e tenuto sotto controllo discreto da un Atr 42 del Gruppo di Esplorazione Aeromarittima del Corpo in perlustrazione avanzata sul mare Jonio, e dalla serata dell’8 luglio da pattugliatore, poi integrato nelle fasi finali dalla vedetta di Reggio Calabria, che lo ha seguito sino all’intercettazione.

Dopo una lenta navigazione di avvicinamento inframmezzata da numerose soste e cambi di rotta ha fatto ingresso alle 21 di ieri, nelle acque territoriali italiane con l’intenzione di trovare un punto di sbarco sulla bassa costa reggina. Una volta saliti a bordo, i militari hanno preso il controllo dell’imbarcazione, in grado di navigare in sicurezza e, sotto scorta, l’hanno condotta verso il porto di Reggio Calabria a poche miglia dal teatro dell’azione, giungendovi attorno all’1.30 di oggi.

L’organizzazione per l’accoglienza e la gestione dei migranti coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria e composta dal personale della polizia di stato vigili del fuoco, Croce rossa e dagli enti di gestione e assistenza regionali e comunali ha allestito in breve una struttura provvisoria a terra per sottoporre a controllo sanitario e identificare e smistare gli stranieri poi trasferiti in struttura apposita, senza pericoli per la cittadinanza. Le attività sono durate per tutta la notte. Sono in corso le indagini fra i migranti e sugli indizi trovati sul peschereccio per individuare, fra gli adulti a bordo, i trafficanti.