Paura sulle colline di Gurnali, vasto incendio. Famiglie evacuate

COSENZA – L’Italia nell’ultima settimana deve fare i conti, come il resto dell’Europa, con l’avanzare della variante Delta che ha portato ad un’inversione di tendenza nello scenario epidemiologico, con un trend in aumento dei contagi, anche se fortunatamente non ci sono ospedalizzazioni. Dopo 3 mesi di cali consecutivi, infatti, si ferma la diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati in diverse Regioni/PPAA. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità che evidenzia come, complessivamente, il quadro generale della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 nel Paese mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione visto che ci sono otto le Regioni/PPAA classificate a rischio moderato mentre 13 restano rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020 questa settimana. Tutte le Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. L’indice di contagiosità torna a crescere e si attesta allo 0.66 (in lieve aumento rispetto allo 0,63 della scorsa settimana). In crescita anche l’incidenza settimanale dei casi che risale a 11 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 9 della settimana precedente

Contagi in calo in Calabria, ma risale l’incidenza

Per quanto riguarda il nuovo report settimanale dell’ISS-Ministero della salute, arrivano a 7 le settimane consecutive in Calabria dove l’incidenza resta sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, ma per la prima volta dopo quasi 2 mesi e dopo 8 settimane consecutive di costante calo, si assiste ad un lieve aumento dell’incidenza rispetto alla scorsa settimana passando dai 10 casi ogni 100mila abitanti di venerdì scorso, agli 11.8 casi del nuovo monitoraggio. L’indice RT si mantiene stabile e sempre sotto quota uno, attestandosi a 0.72 (range 0.52-0.93) rispetto allo 0.73 della scorsa settimana, compatibile con uno scenario di tipo uno, con la regione che resta classificata a basso rischio e senza nessuna allerta segnalta. Nell’ultima settimana in Calabria sono stati rilevati in totale 160 nuovi contagi (erano 209 la scorsa settimana) con una diminuzione del -27.2% rispetto ai sette giorni precedenti e del -28.0 negli ultimi 14 giorni.

Ricoveri in costante calo

L’impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri calabresi rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in diminuzione. La percentuale dei posti letto occupati resta ampiamente sotto la soglia critica (così come in tutta Italia) sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Per quello che riguarda i reparti in area medica la percentuale di letti occupati in Calabria scende di un ulteriore punto e mezzo percentuale passando dall’8% di presenze di malati Covid al 6,6%, con il valore che resta ancora una volta il più alto di tutte le regioni italiane. Anche nella terapie intensive la percentuale scende di un punto rispetto alla settimana precedente e si passa dal 4% dei posti letto occupati al 3,3%. La trasmissibilità sui soli casi sintomatici risulta in lieve aumento sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici.

Copertura vaccinale e doppia dose

La circolazione della variante delta è in aumento in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi – spiega l’ISS – e per questo è prioritario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione in tutti gli eleggibili, con particolare riguardo alle persone a rischio di malattia grave, nonché per ridurre la circolazione virale e l’eventuale recrudescenza di casi sintomatici sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. Sulla base dei dati e delle previsioni ECDC, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale”.