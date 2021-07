Anziano travolto e ucciso da un’auto sulla Statale 106

BOVALINO (RC) – Era in vacanza nella Locride Valentino Po’, l’ottantenne travolto e ucciso da un’auto in transito ieri sera mentre attraversava la strada dopo aver parcheggiato la propria auto. L’impatto è avvenuto sulla Statale 106 nel Comune di Bovalino. La vittima dopo aver parcheggiato la propria auto ai lati della carreggiata, stava per attraversare l’arteria ionica in un tratto poco illuminato quando all’improvviso è stato investito da un’utilitaria condotta da una persona della zona.

L’impatto è stato particolarmente violento tant’è che il pensionato modenese, a seguito delle gravi ferite e lesioni riportate in diverse parti del corpo, è deceduto sul colpo, rendendo inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Illesa l’anziana moglie della vittima che si trovava a poca distanza ed era anche lei in procinto di attraversare la carreggiata. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha espresso immenso dolore per l’ennesima vittima della Statale 106 ed ha espresso sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla famiglia.