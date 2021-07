COSENA – Ad oggi in tutta Italia 2.384.966 di over 60 (13,3%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino e 4.648.515 (26,0%) sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose: sono dunque oltre 7 milioni gli ultrasessantenni parzialmente o totalmente esposti a rischio di malattia grave che non hanno adeguata copertura contro la variante Delta. A evidenziarlo è il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

L’86,7% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con alcune differenze regionali: se Puglia, Umbria e Lazio hanno superato il 90%, la Calabria è al 79,6% mentre la Sicilia si ferma al 76,2%. Mentre sono 2.384.966 (13,3%), dunque, gli over 60 che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino, con rilevanti differenze regionali: dal 23,8% della Sicilia al 8,1% della Puglia.

Nel secondo trimestre -20,9 mln vaccini consegnati

Pur non conoscendo al momento l’esatta prevalenza della variante Delta in Italia, secondo il Gimbe, la sua maggiore contagiosità e la documentata limitata efficacia di una singola dose di vaccino richiedono una rivalutazione delle strategie vaccinali per minimizzarne l’impatto clinico e quello sui servizi sanitari. Due dovrebbero essere ora obiettivi prioritari alla luce dei quali rimodulare la campagna vaccinale: da un lato raggiungere il maggior numero possibile di over 60 che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, preferendo i vaccini a mRna, che consentono un richiamo in un arco di tempo inferiore rispetto a quelli a vettore virale. Dall’altro anticipare quanto possibile la somministrazione della seconda dose in questa fascia di età. Infine, “rispetto alle forniture stimate nel Piano – spiega il presidente Gimbe Nino Cartabellotta – rimarrebbero da consegnare circa 20,9 milioni di dosi, il 27,4% di quelle originariamente previste: anche non considerando il vaccino di CureVac che non ha superato con successo i test clinici, in assenza di ulteriori consegne in settimana, il secondo trimestre chiuderà con oltre 13,6 milioni di dosi in meno. In assenza di ulteriori consegne in settimana il 2 trimestre chiuderà con oltre 13,6 milioni di dosi in meno – spiega ancora presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta “se da un lato nel monitoraggio 23-29 giugno certifica la discesa dei nuovi casi (per la quindicesima settimana consecutiva) e di tutti i parametri dell’epidemia – ma anche un calo del testing superiore al 60% – dall’altro mette in guardia contro la variante delta.

in Calabria il 20,7% di over 60 senza alcuna dose

Nella settimana 23-29 giugno, in Calabria, si evidenzia una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti, 279, con una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente del 41,8%. E’ quanto rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Dallo stesso monitoraggio emerge che in Calabria la percentuale di popolazione con ciclo completo di vaccino è pari al 28,9% a cui aggiungere un ulteriore 23,9% solo con prima dose. Riguardo agli over 80 hanno completato il ciclo il 75,4% a cui aggiungere un ulteriore 6,5% con prima dose. Nella fascia di età 70-79 anni è con ciclo completo il 53,2% e un ulteriore 29,1% ha ricevuto la prima dose. La percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è del 44,4% a cui aggiungere un ulteriore 31,2% solo con prima dose. Infine, la percentuale di popolazione over60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 20,7%.

