Reddito di cittadinanza, Orlando in Calabria: “distorsioni vanno riviste”

LAMEZIA TERME – “Abbiamo lavorato per un accordo che consente di utilizzare prima tutti gli ammortizzatori sociali che, con l’ultimo decreto, sono stati ulteriormente implementati e resi gratuiti per le imprese”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa della Cisl a Lamezia Terme. “Oggi però – ha aggiunto – bisogna proseguire in questo senso sostenendo le imprese che escono da una condizione di difficoltà e lavorando anche sulla riforma degli ammortizzatori sociali che sarà pronta nelle prossime settimane”.

Poi il ministro Andrea Orlando ha risposto ai giornalisti presenti all’evento sulle questioni legate all’utilizzo improprio del reddito di cittadinanza, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno dove in diverse circostanze sono venute alla luce situazioni di illegalità con il coinvolgimento anche di esponenti della criminalità organizzata. “Le distorsioni vanno riviste e tutti gli strumenti per rafforzare le verifiche vanno potenziate. Non darei un giudizio sullo strumento sulla base delle patologie perché altrimenti dovremmo eliminare le pensioni, gli istituti di garanzia e tanti altri tipi di benefici: dai contributi pubblici alle imprese ai fondi Ue. Sicuramente – ha aggiunto Orlando – dobbiamo avere tutti gli strumenti più efficaci e potenti per contrastare gli abusi. E dobbiamo anche riflettere su cosa non ha funzionato nel rapporto con le politiche attive e nel sostegno alle famiglie che sono più bisognose. Questo mi pare il ragionamento che dobbiamo fare”.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine dell’incontro, ha avuto un colloquio telefonico con la candidata presidente della Regione Maria Antonietta Ventura e, secondo si è appreso, ha espresso sostegno ed apprezzamento in particolare per i contenuti di un’intervista che la stessa Ventura ha rilasciato al quotidiano La Repubblica. Orlando e Ventura si sono dati appuntamento nei prossimi giorni per discutere dei temi al centro del dibattito politico in Calabria e in particolare sui programmi da attuare per lo sviluppo e il futuro della regione.