Cani seviziati e maltrattati: 17 persone indagate nella gestione di un canile

COSENZA – Poche novità sul fronte contagi in Calabria dove anche oggi si registra lo stesso numero di nuovi positivi di ieri, a fronte di un un numero di tamponi processati invariato nelle ultime 24 e sempre sopra quota 2mila. Dopo quattro giorni di fila senza vittime oggi si contano due decessi, mentre per quanto riguarda i ricoveri c’è un nuovo ingresso in area medica. Il tasso di positività, tra tamponi effettuati e casi accertati, resta sostanzialmente stabile all’1,12%.

Sono +25 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione. Tra molecolari e antigenici sono stati processati +2.226 tamponi nelle ultime 24 ore. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 932.484 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 68.962 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +11 contagi, Catanzaro +4, Crotone +9, Vibo Valentia +1, Reggio Calabria +0. Altra Regione o Stati esteri +0.

Due vittime nel reggino

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, le persone attualmente positive al covid scendono a 5.101, con una diminuzione di 186 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 62.635, con un incremento di 209 persone nelle ultime 24 ore. Sono due i decessi registrati oggi, con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che nell’intera regione che sale a 1.226.

Un ingresso in area medica

Ancora in lievissimo aumento il numero dei posti letto occupati in area medica mentre (con un nuovo ingresso) mentre scende di un’unità nelle terapie intensive. Sono complessivamente 74 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 69 si trovano nei reparti di malattie infettive (+1) e 5 in terapia intensiva (+1). Infine sono 5.027 le persone in isolamento domiciliare, 186 in meno rispetto a ieri. Di queste, 130 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

ASI ATTIVI 135 (16 in reparto, 1 in terapia intensiva, 118 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10116 (9973 guariti, 143 deceduti)

Cosenza

ASI ATTIVI 4432 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4404 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18588 (18032 guariti, 556 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 60 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 56 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6509 (6409 guariti, 100 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 287 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 265 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22801 (22466 guariti, 335 deceduti

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 57 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 54 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5505 (5413 guariti, 92 deceduti)