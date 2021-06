Turismo musulmano, parte il progetto sperimentale in Calabria

COSENZA – Restano sempre bassi i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, dove si contano una ventina di nuovi positivi, compresi 9 migranti comunicati dall’Asp di Reggio Calabria, a fronte di un aumento consistente dei tamponi processati tornati di molto sopra quota 2mila. Per il quarto giorno consecutivo, non si registrano vittime (ed è il dato più importante) mentre per quanto riguarda i ricoveri, come ieri si contano due nuovi ingressi in area medica. Il tasso di positività tra tamponi effettuati e casi accertati risale all’1,09%.

Sono +25 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione. Tra molecolari e antigenici sono stati processati +2.296 tamponi nelle ultime 24 ore. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 930.258 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 68.937 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +7 contagi, Catanzaro +2, Crotone +3, Vibo Valentia +4, Reggio Calabria +0. Altra Regione o Stati esteri +9.

Quarto giorno di fila senza vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, le persone attualmente positive al covid sono in totale 5.287, con una diminuzione di 158 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 62.426, con un incremento di 183 persone nelle ultime 24 ore. Per il quarto giorno consecutivo non vengono registrati decessi, con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che nell’intera regione resta di 1.224.

Altri due ingressi in area medica

Ancora in lievissimo aumento il numero dei posti letto occupati in area medica mentre (con due nuovi ingressi) mentre restano sempre stabili nelle unità nelle terapie intensive. Sono complessivamente 74 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 68 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 6 in terapia intensiva (+0). Infine sono5.213 le persone in isolamento domiciliare, 160 in meno rispetto a ieri. Di queste, 130 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 168 (16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 150 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10079 (9936 guariti, 143 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 4561 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4533 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18448 (17892 guariti, 556 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 53 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 49 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6507 (6407 guariti, 100 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 316 (21 in reparto, 1 in terapia intensiva, 294 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22772 (22439 guariti, 333 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 59 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5502 (5410 guariti, 92 deceduti)