Tenta di spegnere un incendio nel suo uliveto, muore ustionato

CATANZARO – Restano nuovamente invariati, rispetto a ieri, i nuovi contagi da coronavirus in Calabria: sono 37 i nuovi positivi (ieri erano +39) a fronte di 2.042 tamponi processati, sia antigenici che molecolari. Tra i positivi 6 sono migranti sbarcati a Crotone. Il bollettino della Regione non registra nessun decesso nelle ultime 24 ore. I ricoveri in area medica dei pazienti covid calano ancora (-7), stabili le terapie intensive.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 925269. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68869, quelle guarite 61.986 (+310).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 208 (16 in reparto, 2 in terapia intensiva, 190 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10037 (9894 guariti, 143 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 4830 (24 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4803 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18154 (17598 guariti, 556 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 56 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6497 (6397 guariti, 100 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 370 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 349 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22700 (22367 guariti, 333 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 74 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5480 (5388 guariti, 92 deceduti).

I soggetti positivi di oggi a Crotone sono 8 di cui 6 migranti.