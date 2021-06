Invariati i contagi in Calabria: +39 casi, 7 sono immigrati. Ricoveri sotto quota 80

COSENZA – Restano praticamente invariati, rispetto a ieri, i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, dove anche oggi il bollettino del dipartimento salute certifica una trentina di nuovi positivi compresi 7 migranti presenti all’Hotspot di Isola Capo Rizzuto. Sono sempre un calo i ricoveri in area medica ed anche nelle unità di terapia intensiva. Oggi si conta un solo decesso. A fronte di poco più di 2.500 tamponi processati, il tasso di positività con i casi accertati risale leggermente e si attesta all’1,52%.

Sono +39 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in lievissimo aumento rispetto ai +30 di ieri) con un numero identico a ieri di tamponi processati. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 68.832 contagi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +2 contagi (in calo rispetto al +9 di ieri), Catanzaro +9, Crotone +3, Vibo Valentia +4, Reggio Calabria +14. Altra Regione o Stati esteri +7.

Una vittima a Cosenza, Casi attivi sotto quota 6mila

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, non si arresta la diminuzione delle persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 5.932 (5066 sono nel cosentino), con una diminuzione di 87 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 61.676, con un incremento di 125 persone nelle ultime 24 ore (+67 a Cosenza). Una sola vittima accertata oggi a Cosenza che porta il numero complessivo dei morti da inizio pandemia nel’0intera regione a 1.224.

In ulteriore diminuzione i ricoveri

Continua a diminuire il numero di persone ricoverate negli ospedali calabresi, con una diminuzione più decisa in area medica mentre tornano a scendere anche nelle terapie intensive. Sono complessivamente 79 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 72 si trovano nei reparti di malattie infettive (-6) e 7 in terapia intensiva (-2). Infine sono 5.853 le persone in isolamento domiciliare, 79 in meno rispetto a ieri. Di queste, 115 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 209 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10035 (9892 guariti, 143 deceduti).

Cosenza

CASI ATTIVI 5066 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17907 (17351 guariti, 556 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 68 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6483 (6383 guariti, 100 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 396 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22658 (22325 guariti, 333 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 78 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5475 (5383 guariti, 92 deceduti)