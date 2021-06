Caldo e incendi, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

MONTEBELLO JONICO (RC) – Un vastissimo incendio ha interessato ieri contrada Molaro del Comune di Montebello Jonico. Sul posto 4 squadre dei Vigili del Fuoco, 20 uomini e 10 automezzi necessari per fronteggiare un fronte di fuoco propagatosi per circa 15 ettari. Intervenuti in forza per proteggere alcune abitazioni con annessi ricoveri per animali dalle alte fiamme alimentate dal vento di scirocco e propagatesi per circa 15 ettari, i Vigili del Fuoco hanno anche soccorso un 50enne rimasto ustionato all’interno del proprio uliveto, mentre era intento a spegnere alcuni focolai.

Viste le gravi condizioni dell’uomo i pompieri hanno costruito una barella di fortuna trasportandolo in un’area di pianura distante circa un chilometro dal punto dell’incidente dove, nel frattempo, era atterrato l’elisoccorso, che ha provveduto all’immediato trasporto verso il più vicino centro ustionati. Ci sono volute oltre 12 ore per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza le aree antropizzate. Sul posto anche Calabria Verde e Carabinieri. Per spegnere il vasto rogo sono intervenuti anche due Canadair in supporto alle squadre di terra.