REGGIO CALABRIA – “Riconoscere il buon governo di Nino Spirlì e con lui della Lega. E’ qualcosa che i calabresi meritavano“. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Reggio Calabria, ha commentato con i giornalisti la scelta del ticket Occhiuto-Spirli’, candidati per il centrodestra rispettivamente a presidente e vicepresidente della giunta regionale. “Era giusto – ha aggiunto Salvini – che Forza Italia che aveva espresso la compianta e rimpianta Jole Santelli avesse l’ultima parola sul governatore, per una questione anche umana prima ancora che politica era giusto così, però riconoscere il lavoro di Nino, dei consiglieri, dei sindaci della Lega, con il ticket, con la vicepresidenza, penso che sia un bel ringraziamento. Parlavamo a tavola del fatto storico dell’acqua che torna ai calabresi senza intromissioni, gestioni pessime che arrivano dall’esterno, questo è un altro piccolo grande risultato che la Lega porta in dote ai calabresi”.

Domani la presentazione di Occhiuto

Nel frattempo domani il centrodestra presenterà, nel corso di una conferenza stampa, il candidato alla presidenza della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il candidato indicato per la vicepresidenza, Nino Spirlì. All’incontro con i giornalisti parteciperanno i leader di Forza Italia, Lega e Fratelli Italia, Antonio Tajani, Matteo Slvini e Giorgia Meloni (quest’ultima in collegamento via Zoom), e la responsabile azzurra per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. Saranno, inoltre, presenti i coordinatori regionali dei tre partiti, Giuseppe Mangialavori (Forza Italia), Giacomo Francesco Saccomanno (Lega), e Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), ed esponenti delle altre formazioni politiche del centrodestra: Udc, Noi con l’Italia, Cambiamo e Rinascimento.

Gradualmente il centrodestra un unico soggetto

“Dobbiamo collaborare, in Calabria, come al Governo nazionale, in Europa. La mia missione, riunire i centrodestra divisi, per essere veloci, efficaci, concreti. Per aiutare Draghi, aiutare l’Italia; taglio delle tasse, riforma della giustizia, riforma della burocrazia. Quindi, piuttosto che dividerci in dieci, ragionare con una sola testa, e gradualmente arrivare ad un solo soggetto. E’ il nostro obiettivo e devo dire che questa volontà di riunione, di federazione, promossa dalla Lega, mi sembra che sia ben accolta” ha detto il leader della Lega. parlando sull’incontro di ieri con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

In Calabria centrosinistra diviso noi sempre uniti

“La differenza con il centrosinistra, che anche in Calabria è diviso in tre o quattro gruppi, è che noi saremo uniti in tutta Italia, dalla Calabria a Milano, a Roma, Bologna, Torino, Napoli, Trieste. Ci sono ancora Milano e Bologna con tanti candidati in corsa. Sceglieremo il migliore. Ma, ripeto, la differenza tra la Lega, il centrodestra e il Pd, i 5stelle e le sinistre, è che noi saremo uniti ovunque, sostenendo le stesse squadre. Se voi mi chiedete chi sono i candidati della sinistra in Calabria, io oggi ho perso il conto. Ed è surreale che ci sia il fallimentare Sindaco di Napoli che scappa da Napoli dove ha fallito da tutti i punti di vista per venire a proporre, non ho capito cosa, in Calabria. Noi avremo una squadra unita. Entro una decina di giorni ci sarà il programma della Lega, le liste della Lega, l’idea di Calabria che ha la Lega e poi per dieci anni si lavora, punto, perchè da fare ce n’è” ha aggiunto leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Reggio Calabria.

Reddito di cittadinanza “va rivisto, ne parlerò con Draghi”

“La mediazione di Draghi secondo me è perfetta. Ci sono alcuni settori come l’industria e l’edilizia che hanno bisogno di correre e che non devono licenziare, ma semmai assumere. Ecco, una riflessione che tanti imprenditori, amministratori calabresi mi stanno facendo, e su cui lavoreremo con il Presidente Draghi, è quello di rivedere il reddito di cittadinanza” ha detto ancora Matteo Salvini sottolineando che “così com’è pesato è un disincentivo al lavoro e ci sono tante aziende calabresi che faticano a trovare personale per questa stagione estiva, e si sentono dire ‘Io preferisco prendere 500 euro stando a casa, piuttosto che andare a lavorare‘. Se il reddito di cittadinanza invece di un incoraggiamento al lavoro è un disincentivo per la Calabria è un problema. Che vada per chi è veramente bisognoso in Calabria, è fondamentale, che però alimenti il lavoro nero, va sicuramente ripensato”.

Più forze dell’ordine in Calabria

“Rinforzi in arrivo in provincia di Reggio Calabria, con più di 35 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l’organico delle Forze dell’Ordine da metà luglio a metà settembre. È una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni. Con la Lega al governo, ecco rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Rinforzi che si sommano a nuove assunzioni. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. Salvini ricorda anche “almeno 5 unità della Guardia di finanza” destinate a Catanzaro e di “14 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l’organico delle Forze dell’Ordine” a Vibo Valentia.

Mascherine spero via già tra 7 giorni

“Quanto toglieremo le mascherine? Io sperò già dalla prossima settimana. Stavo messaggiando poco fa con il Cts. Riaprire le discoteche dal primo luglio e togliere le mascherine dal primo luglio sono gli obiettivi sui quali stiamo lavorando” ha concluso Salvini.