COSENZA – Con la Calabria entrata ufficialmente da oggi in zona bianca, arrivano buone notizie sul fronte contagi. Seppur in presenza di un basso numero di tamponi processati, come accade sempre il lunedì, il numero dei nuovi contagi è al minimo da 6 mesi a questa parte, non si registrano vittime per il secondo giorno consecutivo e i ricoveri complessivi (tra posti letto occupati in area medica e terapie intensive) scendono per la prima volta sotto quota 100 come non accadeva dagli inizi di ottobre dello scorso anno. A fronte di poco meno di un migliaio di tamponi processati, il tasso di positività con i casi accertati, scende al 2,12%.

Sono +20 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in ulteriore calo rispetto ai +54 di ieri) con un numero in calo, come detto, di tamponi processati. Tra molecolari e antigenici sono stati +945 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.561). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 912.804 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 68.679 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +1 contagi (in netto calo rispetto ai +39 di ieri), Catanzaro +1, Crotone +0, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +18. Altra Regione o Stati esteri +23.

Anche oggi nessun decesso, sempre in calo i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 6.796 (5.670 sono nel cosentino), con una diminuzione di 73 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 60.664, con un incremento di 93 persone nelle ultime 24 ore (+10 a Cosenza). Per il secondo giorno di fila non si registrano vittime e con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che resta di 1.219.

Ricoveri complessivi sotto quota 100

Scende ancora il numero dei posti letto occupati negli ospedali calabresi, con una lieve flessione in area medica mentre resta invariato da ieri il numero delle terapie intensive. Sono complessivamente 98 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 87 si trovano nei reparti di malattie infettive (-2) e 11 in terapia intensiva (+0). Infine sono 6.698 le persone in isolamento domiciliare, 71 in meno rispetto a ieri. Di queste, 90 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 302 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9921 (9779 guariti, 142 deceduti)

Cosenza

ASI ATTIVI 5670 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17241 (16689 guariti, 552 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 100 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6447 (6347 guariti, 100 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 516 (25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 486 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22507 (22174 guariti, 333 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 118 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5425 (5333 guariti, 92 deceduti)