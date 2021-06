Disperso 75enne, avviate le ricerche

CATANZARO – Sono +54 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria rispetto ai 111 di ieri, anche se è inferiore il numero di tamponi processati: sono 1.561 contro i 2.374 di ieri. Cresce di 90 unità il numero dei soggetti guariti dal Covid. Calano anche i ricoverati in area medica (-11) con 89 persone attualmente ricoverate mentre resta stabile a 11 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, (5 a Reggio Calabria, 4 a Cosenza e 2 a Catanzaro). Dei 54 nuovi positivi il maggior numero si registra nel territorio della provincia di Cosenza con 39 casi. Segue Vibo Valentia con 8 nuovi positivi, 3 rispettivamente a Reggio Calabria e Crotone e nessun nuovo positivo si registra nel territorio dei Catanzaro.

Dai dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro:

CASI ATTIVI 445 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 418 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 9761 (9619 guariti, 142 deceduti)

Cosenza:

CASI ATTIVI 5679 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5642 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 17231 (16679 guariti, 552 deceduti)

Crotone:

CASI ATTIVI 109 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6438 (6338 guariti, 100 deceduti)

Reggio Calabria:

CASI ATTIVI 507 (25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 477 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 22498 (22165 guariti, 333 deceduti)

Vibo Valentia:

CASI ATTIVI 132 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 128 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 5411 (5319 guariti, 92 deceduti)

Il totale dei casi di oggi, a Reggio Calabria, è di 3 positivi più 1 migrante sbarcato a Bianco.

Vaccini

Nelle ultime 24 ore sono state circa 16mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria: il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria resta in penultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’87,2%, meglio solo della Sardegna anche se altre regioni sono vicine, mentre la media nazionale e’ 91,8%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.346.749 vaccini (ieri erano 1.331.017) su 1.544,073 consegnati.