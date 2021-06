Domani il ministro del Turismo Garavaglia in Calabria

VIBO VALENTIA – A Nicotera Marina in un terreno agricolo abbandonato i carabinieri hanno scoperto una piantagione costituita da duemila piante dell’altezza di un metro. Per l’illecita coltivazione e la detenzione di altri 40 grammi di marijuana rinvenuti nel corso di una perquisizione, i militari hanno arrestato Giuseppe D’Angelo, 42 anni, di Nicotera, sottoposto agli arresti domiciliari.

A Capistrano invece, nelle Preserre vibonesi, è stato trovato in un bosco di località Coccari un fusto interrato con dentro quasi un chilo di marijuana. Nella stessa zona,nel corso di una perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane incensurato del luogo, all’interno della camera da letto, nascosto tra i vestiti, in un comodino, è stato trovato un sacchetto in cellophane contenente un grammo di marijuana. Il giovane è stato quindi segnalato alla Prefettura di Vibo Valentia come assuntore di sostanze stupefacenti.