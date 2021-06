In Calabria l’incidenza scende a 24,9 casi. Zona bianca oramai certa, senza coprifuoco

COSENZA – Lunedì 21 giugno la Calabria entrerà per la prima volta in zona bianca e si aggiungerà a tutte le altre regioni che si trovano già nella fascia con meno restrizioni, chi da due settimane e chi dallo scorso lunedì. Oramai poco dubbi sul cambio di colore e sarà un’Italia praticamente tutta bianca ad eccezione della Valle D’Aosta che dovrà attendere ancora una settimana. In Calabria per la terza settimana consecutiva l’incidenza si mantiene sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti (per la quinta settimana in discesa), ed è in ulteriore diminuzione rispetto alla scorsa settimana passando dai 36 casi di venerdì scorso, ai 24,9 del nuovo monitoraggio. L’indice RT si mantiene sotto quota uno e compatibile con uno scenario di tipo uno, con la regione resta classificata a basso rischio.

Sempre meno ricoveri

Continua la discesa dei ricoveri con la percentuale dei posti letto occupati ampiamente sotto la soglia critica sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Per quello che riguarda i reparti in area medica la percentuale più alta di occupazione in Italia è proprio in Calabria con 15,9% di presenze di malati Covid ed è l’unica regione con un valore sopra il 10%, ma sappiamo anche che in generale tutto il Sud Italia è quello che ha risentito fino a poche settimane fa della terza ondata. Nelle terapie intensive il dato è invece del 6,04% dei posti letto occupati. Per l’Iss è “indispensabile completare il ciclo vaccinale per prevenire recrudescenze”, mentre “il rischio varianti richiede tracciamento capillare e sequenziamento”.

In Italia RT a 0.69, incidenza scende a 19 casi

Le tre regioni con l’incidenza più alta in Italia sono la Basilicata (30,7), la Sicilia (30,5) e la Calabria con 24,9. La regione con il valore più basso è la Liguria con 6,2 casi ogni 100 mila abitanti, e in tutte e regioni il valore non tocca mai il limite soglia dei 50 casi, con un valore medio nazionale 16.7 casi ogni 100 mila. L’incidenza, assieme alle percentuali di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid rappresenta il valore chiave per le decisioni sulle aperture o sulle misure restrittive. Dal nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, tutte le regioni sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020 tranne tre: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise, a rischio moderato. In Italia, l’indice Rt nazionale resta praticamente invariato: è a 0.69, mentre la scorsa settimana era a 0.68. Continua il calo nell’incidenza settimanale, pari a livello nazionale a 19 casi per 100mila abitanti (relativo alla settimana dal 7 al 13 giugno) contro 26 per 100mila abitanti (riferito al periodo 31 maggio 6 giugno, dati del flusso dell’Istituto superiore di sanità (Iss). L’incidenza è sotto il valore di 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio“.

Contagi in ulteriore calo

Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (3.961 vs 4.992 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (40,3% vs 40,3% la scorsa settimana). In calo la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37,4% vs 38,6%). Infine, il 22,4% è stato diagnosticato attraverso attività di screening. Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (3.961 vs 4.992 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile (40,3% vs 40,3% la scorsa settimana).

Varianti richiedono tracciamento capillare e sequenziamento

“La circolazione di varianti che possono avere una maggiore trasmissibilità e/o eludere parzialmente la risposta immunitaria, che ha portato ad un inatteso aumento dei casi in paesi europei con alta copertura vaccinale, richiede un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi” si legge nel nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute che verrà presentato oggi.