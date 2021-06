Un gigantesco ficus di 80 anni nella villa comunale. Dichiarato albero monumentale

COSENZA – Arrivano le assegnazioni al Fondo compensativo a favore delle Regioni e delle Provincie Autonome per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) per il biennio 2021 e 2022. Il decreto legge che istituisce il Fondo è stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo approvato l’istituzione di un Fondo da oltre 92 milioni di euro finalizzato ad assicurare il riequilibrio finanziario tra Regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. “Ritengo – ha detto – che questa sia la migliore sintesi possibile in grado di sostenere ciascun territorio, non soltanto per i progetti di sviluppo rurale, ma anche per il rilancio post pandemia”.

“Nonostante l’opera di mediazione del Mipaaf – ha spiegato Patuanelli – che ha tentato in questi mesi di avvicinare posizioni molto lontane tra le Regioni, a seguito della mancata intesa in Conferenza delle Regioni, era divenuto indispensabile adottare un nuovo riparto che superasse i cosiddetti criteri storici. Come peraltro sancito dalla stessa Conferenza nel 2014, al termine del settennato”. “Modificando dunque i criteri – ha aggiunto – abbiamo ritenuto giusto istituire un Fondo ad hoc che potesse compensare eventuali squilibri. Al netto di alcune inutili e strumentali polemiche – ha concluso – ritengo che questa sia la migliore sintesi possibile in grado di sostenere ciascun territorio, non soltanto per i progetti di sviluppo rurale, ma anche per il rilancio post pandemia”.

Di seguito le assegnazioni al Fondo ripartite tra le Regioni interessate per complessivi 92.717.455,29:

– Basilicata: 5.631.737,89

– Calabria: 1.398.759,55

– Campania: 40.165.463,37

– Sicilia: 26.449.625,25

– Umbria: 19.071.869,23