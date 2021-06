COSENZA – Il Governo propone 44 opere da sbloccare, per oltre 13 miliardi di euro, da affidare a 13 commissari straordinari. Dopo il decreto pubblicato ad aprile scorso, una seconda lista di 44 opere pubbliche da sbloccare mediante il commissariamento è stata inviata ieri alle Camere per acquisire il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Per accelerare la realizzazione di questa seconda tranche di opere è prevista la nomina di 13 commissari straordinari. Lo schema di provvedimento, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in attuazione della cosiddetta legge ‘sblocca-cantieri’ del 2019, segue la prima lista di 57 opere commissariate ad aprile scorso per un valore di 83 miliardi di euro e per le quali sono già online i rispettivi cronoprogrammi. Se il Parlamento esprimesse parere favorevole, diventerebbero 101 le opere commissariate, per un valore complessivo di 95,9 miliardi di euro, di cui 28,7 miliardi al Nord (30%), 27,2 miliardi al Centro (28%) e 40 miliardi al Sud (42%).

Interventi infrastrutturali

Tenendo conto di criteri condivisi con le Commissioni parlamentari e con diverse istituzioni, nell’istruttoria per l’individuazione delle ulteriori opere da commissariare sono state considerate prioritariamente quelle inserite in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti positivi dal punto di vista socioeconomico. In questa nuova lista, in particolare, sono previsti 18 interventi sulla rete stradale, 15 infrastrutture ferroviarie, 2 opere di trasporto rapido di massa per migliorare la mobilità urbana a Roma e Catania e 9 per presidi di pubblica sicurezza. Si tratta di opere caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, unito a criticità rilevate nell’iter amministrativo. La maggior parte degli interventi sono di rilevanza locale o regionale, per cui dovranno essere opportunamente acquisite 15 intese con i Presidenti delle regioni interessate. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale delle nuove opere proposte al Parlamento, 15 sono al Nord (per 7,1 miliardi di euro), 16 al Centro (2,4 miliardi di euro) e 13 al Sud (3,7 miliardi di euro).

In Calabria due opere prioritarie

Per quanto riguarda la nostra regione sono due in particolare le opere da sbloccare: il potenziamento del collegamento ferroviario da Lamezia Terme e Catanzaro Lido sulla dorsale jonica per un importo complessivo di 315 milioni di euro e il commissario scelto è l’Ing. Roberto Pagone Dirigente RFI. Gli interventi, individuati nel Protocollo d’Intesa del 18.10.2016, con particolare riferimento all’elettrificazione della linea Jonica, si articolano nei seguenti macro interventi e fasi funzionali:

Potenziamento infrastrutturale ed elettrificazione Lamezia-Catanzaro Lido

Fase funzionale 1 – Potenziamento Lamezia Terme – Catanzaro Lido

Fase funzionale 2 – Elettrificazione Lamezia Terme – Catanzaro Lido

Elettrificazione Linea Jonica

Fase funzionale 1 – Elettrificazione Catanzaro Lido – Crotone

Fase funzionale 2 – Elettrificazione Crotone – Sibari

La trasversale delle Serre

Altra opera sono gli interventi relativi al completamento del collegamento Tirreno-Jonio SS 182 “Trasversale delle Serre “e connessione delle aree interne con l’autostrada A2 del Mediterraneo e la Statale 106 jonica. per un importo complessivo di 2912 milioni d euro. Commissario scelto dal MIt è l’Ing. Eutimio Mucilli Dirigente ANAS

In particolare gli interventi riguardano:

– Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga

– Tronco 5° – Lotto 3°bis – Bretella per Petrizzi – Riappalto a seguito rescissione contrattuale

– Tronco 1° Autostrada A3 – Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° completamento Superamento del cimitero di Vazzano

– Tronco 1° Autostrada A3 – Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento Superamento del colle dello Scornari

– SS182 Lavori di costruzione del Tronco 5 lotto 4 stralcio 1 e 2 compresa bretella di Satrian e del Tronco 5 lotto 5 dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato

Velocizzare l’impegno a realizzare opere attese da anni

“Con questo secondo elenco presentato al Parlamento manteniamo l’impegno di velocizzare la realizzazione di opere attese da anni e di creare un sistema di verifica sullo stato di attuazione tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dei relativi cronoprogrammi e degli stati di avanzamento”, ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “I Commissari, figure di alta professionalità tecnica e amministrativa e già attive in strutture pubbliche, potranno attivare procedure accelerate e semplificate, anche in deroga al codice degli appalti, ma nel rispetto delle regole a tutela dell’ambiente e del paesaggio. I Commissari potranno contare sul supporto dell’unità di contatto creata presso il Ministero. Parallelamente, con il nuovo decreto sulle semplificazioni – ha aggiunto il Ministro – abbiamo aperto una nuova pagina velocizzando e ‘reingegnerizzando’ i processi autorizzativi e attuativi per realizzare le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non solo. In futuro – ha concluso il Ministro Giovannini – il ricorso ai commissariamenti dovrà essere un evento eccezionale, perché le nuove procedure dovrebbero permettere di realizzare le opere nei tempi previsti”.

Le opere stradali

Le opere stradali proposte per il commissariamento sono finalizzate ad agevolare la connessione con le aree interne del Paese, ad adeguare la viabilità ai mutati fabbisogni di trasporto e ad aumentate la sicurezza delle infrastrutture. Sono previsti, tra gli altri, interventi sulla SS28 Tangenziale di Mondovì, sulla SS64 Porrettana, sulla SS80 Gran Sasso d’Italia, sulla SS372 Telesina, sulla SS268 del Vesuvio, sulla ‘Aurelia bis’ in Liguria.

Le opere ferroviarie

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, alcune opere da commissariare riguardano anche i luoghi interessati dai Giochi Olimpici invernali 2026 di Milano-Cortina. Viene proposto anche l’adeguamento del tracciato per l’adduzione al tunnel ferroviario transfrontaliero del nuovo collegamento Torino-Lione. Sono infine proposti interventi per i collegamenti con porti e aeroporti e l’elettrificazione di linee ferroviarie al Sud.

Nel settore del trasporto pubblico locale, le opere da commissariare riguardano la metropolitana di Catania con il prolungamento fino all’aeroporto di Fontanarossa, e il potenziamento di linee tranviarie a Roma.

Le 44 opere proposte per il commissariamento

Strade

· 6 al Nord (1,6 miliardi di euro)

· 4 al Centro (0,5miliardi di euro)

· 8 al Sud (2,1 miliardi di euro)

Totale 4,2 miliardi di euro

Ferrovie

· 8 al Nord (5,4 miliardi di euro)

· 5 a Centro (1,1 miliardi di euro)

· 2 al Sud (0,4 miliardi di euro)

Totale 6,9 mld di euro

Trasporto rapido di massa

· 1 al Centro (0,7 miliardi di euro)

· 1 al Sud (1,1 miliardi di euro)

Totale 1,8 mld di euro

Presidi di pubblica sicurezza

· 1 al Nord (0,075 mld di euro)

· 6 al Centro (0,1 mld di euro)

· 2 al Sud (0,01 mld di euro)

Totale 0,2 mld di euro