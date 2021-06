“Cemetery boss”, le mani delle cosche sul cimitero: a giudizio l’ex responsabile

COSENZA – Restano bassi i nuovi contagi da coronavirus in Calabria a fronte di un deciso amento di tamponi processati, tornati sopra quota 2mila. Scende anche il numero delle vittime con un solo decesso, mentre risale leggermente il numero dei ricoveri. Il tasso di positività, tra tamponi analizzati e casi accertati, scende al 1.51%.

Sono +32 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in lievissimo rialzo rispetto ai +18 di ieri) con un numero in netta risalita dei tamponi processati, tra molecolari che antigenici: +2.121 (ieri erano stati 899). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 900.887 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 68.282 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +1 contagi (ancora in diminuzione rispetto ai +2 di ieri), Catanzaro +10, Crotone +8, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +11. Altra Regione o Stati esteri +1.

Un decesso a Catanzaro, sempre in calo i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 7.763, con una diminuzione di 163 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 59.306, con un incremento di 167 persone nelle ultime 24 ore (33 a Cosenza). Tornano a diminuire i decessi con una sola vittima accertata nelle ultime 24 ore a Catanzaro, che porta il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.213

In lieve aumento i ricoveri

In leggera risalita il numero dei posti letto occupati negli ospedali calabresi, con un incremento di due unità sia in area medica che nelle terapie intensive. Sono complessivamente 158 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 148 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 10 in terapia intensiva (+2). Infine sono 7.605 le persone in isolamento domiciliare, 140 in meno rispetto a ieri. Di queste, 66 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 577 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 546 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9605 (9464 guariti, 141 deceduti)

Cosenza

ASI ATTIVI 6160 (48 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16608 (16058 guariti, 550 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 105 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6406 (6307 guariti, 99 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 682 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22230 (21898 guariti, 332 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 173 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5328 (5237 guariti, 91 deceduti)