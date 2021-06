Maurizio Lucia è il nuovo comandante regionale dei Vigili del fuoco

COSENZA – Parte dal 22 giugno il nuovo ciclo di prove dei circa 70mila candidati che avevano presentato domanda per la selezione finalizzata all’assunzione di 2800 tecnici a tempo determinato nelle Regioni del Mezzogiorno e per i quali era stata già effettuata la valutazione dei titoli. L’ampliamento della platea si era reso necessario per la ridotta partecipazione alle prove degli 8.582 candidati ammessi alla prima tornata di prove, che rischiava di non consentire il pieno raggiungimento delle 2.800 posizioni da ricoprire.

Prove scritte

Le prove scritte di cui al provvedimento di modifica del bando pubblicato in G.U. n.46 del 11 giugno 2021 si svolgeranno nei giorni 22, 23, 24, 25, 28 e 29 giugno 2021 presso le seguenti sedi:

LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, ingresso EST, Pad.1 in via A.G.Eiffel) ROMA

CAMPANIA: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, NAPOLI

CALABRIA: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, LAMEZIA TERME (CZ)

PUGLIA: Fiera del Levante – Lungomare Starita n. 4, BARI

SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz, ingresso Pad.1, P.zza Marco Polo, CAGLIARI

SICILIA: Centro Commerciale Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, SIRACUSA – Le Ciminiere, Viale Africa 12, CATANIA.

Nei giorni 28 e 29 giugno 2021, per motivi organizzativi, i residenti nel Lazio, nelle altre regioni del Centro-Nord e all’estero saranno convocati presso la sede individuata nella regione Emilia Romagna: Bologna Fiere – Viale della Fiera, 20 – BOLOGNA Ogni candidato è convocato in base alla provincia di residenza. Si evidenzia che i residenti in Basilicata sono convocati insieme ai residenti in Puglia presso la sede individuata nella Regione Puglia.

Questionario a risposta multipla

La prova scritta, come previsto dal Bando, consiste in un questionario a risposta multipla di 40 quesiti – specifici per ognuno dei cinque profili (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico), da svolgere in 60 minuti. Ciascun candidato riceverà, per posta elettronica ordinaria, una lettera di partecipazione recante le informazioni utili per la convocazione, nonché un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova. Tale lettera sarà inviata a ciascun candidato qualche giorno prima della data in cui è convocato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. Tutti i candidati devono presentarsi puntualmente all’ora stabilita, con: un valido documento di riconoscimento; copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale; ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda; autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale; referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal Concorso.

I candidati sono invitati a prendere visione dell’elenco degli ammessi per ogni codice di Concorso, dell’Avviso di convocazione, delle istruzioni e delle misure di sicurezza ivi riportate, del Protocollo concorsi DFP, nonché degli elenchi dei convocati suddivisi per codice Concorso e per sede regionale, disponibili almeno 10 giorni prima. Ogni altra informazione di dettaglio è reperibile al seguente link: Resta valido il termine originariamente previsto per la conclusione del Concorso: la pubblicazione delle cinque graduatorie finali, una per profilo, e le assunzioni dei vincitori avverranno entro luglio.

Le figure ricercate e i posti disponibili

Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione: 1412 posti a tempo determinato così suddivisi:

2 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione;

5 presso l’Agenzia per la coesione territoriale;

4 presso l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

122 presso la Regione Abruzzo;

56 presso la Regione Basilicata;

201 presso la Regione Calabria ;

; 330 presso la Regione Campania;

31 presso la Regione Molise;

213 presso la Regione Puglia;

173 presso la Regione Sardegna;

275 presso la Regione Sicilia.

– Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, gestione, monitoraggio e controllo degli stessi, compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori: 918 posti a tempo determinato così suddivisi:

8 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione;

4 presso l’Agenzia per la coesione territoriale;

3 presso l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

5 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

86 presso la Regione Abruzzo;

42 presso la Regione Basilicata;

117 presso la Regione Calabria ;

; 228 presso la Regione Campania;

26 presso la Regione Molise;

178 presso la Regione Puglia;

103 presso la Regione Sardegna;

118 presso la Regione Sicilia.

– Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza: 177 posti a tempo determinato così suddivisi:

1 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione;

1 presso l’Agenzia per la coesione territoriale;

4 presso l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

4 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12 presso la Regione Abruzzo;

7 presso la Regione Basilicata;

17 presso la Regione Calabria ;

; 33 presso la Regione Campania;

7 presso la Regione Molise;

37 presso la Regione Puglia;

16 presso la Regione Sardegna;

38 presso la Regione Sicilia.

– Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti: 169 posti a tempo determinato così suddivisi:

2 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione;

3 presso l’Agenzia per la coesione territoriale;

2 presso l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

4 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12 presso la Regione Abruzzo;

7 presso la Regione Basilicata;

17 presso la Regione Calabria;

30 presso la Regione Campania;

7 presso la Regione Molise;

32 presso la Regione Puglia;

15 presso la Regione Sardegna;

38 presso la Regione Sicilia.

– Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni: 124 posti a tempo determinato, così suddivisi:

1 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione;

2 presso l’Agenzia per la coesione territoriale;

1 presso l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);

1 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11 presso la Regione Abruzzo;

7 presso la Regione Basilicata;

13 presso la Regione Calabria ;

; 21 presso la Regione Campania;

7 presso la Regione Molise;

21 presso la Regione Puglia;

11 presso la Regione Sardegna;

28 presso la Regione Sicilia.

Dieni, preselezione per titoli va accantonata

“La preselezione per titoli rappresenta la morte del reclutamento pubblico e va accantonata. La prima prova del ministro Brunetta è stata un fallimento. Al Concorso per il Sud si sono presentati meno del 50 percento degli ammessi in alcune regioni. Ed ora la Funzione pubblica si trova costretta ad ammettere alla fase successiva tutti i partecipanti, circa 70 mila”. Lo afferma, in un comunicato Federica Dieni del M5S. “La motivazione – aggiunge Dieni – usata dal ministro Brunetta per giustificare il bando per il Sud, ossia la asserita velocizzazione delle procedure di reclutamento, data la riammissione di tutti i partecipanti, non solo vanifica il progetto iniziale, ma dimostra – se mai ce ne fosse stato bisogno – che una cosa è la teoria, altro immaginare quali siano i risvolti pratici di decisioni prese a tavolino. La selezione per titoli non premia necessariamente i meritevoli e impedisce di fatto a molti giovani neo laureati di partecipare a concorsi dove possono dimostrare la propria capacità e la propria preparazione. Adesso si rimedi riaprendo il termine di presentazione delle domande e si intervenga sul Dl reclutamento. La parola passi al Parlamento, il Ministro se ne faccia una ragione”.