Giovanni Allevi registra videoclip al tramonto sul lungomare di Reggio

COSENZA – “È scandaloso che a distanza di oltre un mese dall’approvazione del ‘Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021’, gli operatori Aib non abbiano ancora a disposizione i dispositivi di protezione individuale per svolgere il proprio lavoro in sicurezza“. A segnalarlo è il consigliere regionale del Pd, Carlo Guccione: “La cosa sorprendente è che solo in data 7 giugno 2021, a pochi giorni dall’inizio della campagna antincendio, l’Azienda Calabria Verde, con protocollo numero 7081, ha chiesto alla Stazione Unica Appaltante di avviare le procedure per l’acquisto dei Dpi. A sua volta, la Stazione unica appaltante, con protocollo n. 7264 del 9 giugno 2021, ha comunicato a Calabria Verde che l’attuale assetto organizzativo non gli consente di procedere all’affidamento richiesto”.

“Inoltre, Calabria Verde solo in data 9 giugno 2021 delibera una fornitura di Dpi per gli operatori AIB di 446 paia di stivali e 446 pantaloni ignifughi senza prevedere l’acquisto degli altri Dispositivi (guanti, casco, occhiali, maschera o semimaschera con filtri idonei Aib, cinturone in cuoio o in tessuto ignifugato, etc.) necessari a svolgere l’attività di estinzione degli incendi boschivi”.

“C’è da sottolineare che – prosegue il consigliere regionale del Pd – nel caso si decidesse di effettuare una gara con procedura d’urgenza, comunque i tempi di consegna sarebbero di gran lunga superiori rispetto all’inizio dell’attività antincendio, tra i 30 e 45 giorni, quindi non in grado di poter fornire gli oltre mille operatori AIB delle dotazioni necessarie per lavorare in sicurezza. Inoltre, l’ultimo acquisto di Dpi da parte dell’Azienda Calabria Verde risale al 2014, con consegna nel 2015: le scorte del materiale comprato anni fa non possono più essere utilizzato”.

Mancano anche le autobotti

“Altro ostacolo è quello della mancanza del numero necessario di autobotti per sopperire alla richiesta. L’Azienda pur avendo ricevuto un finanziamento dalla Regione Calabria di 500 mila euro non ha provveduto all’acquisto dei mezzi antincendio”. “Com’è possibile, in queste condizioni – si domanda Guccione – partire con il Piano antincendio 2021 se gli operatori addetti allo spegnimento non hanno nemmeno i dispositivi di protezione individuali? Questo pressapochismo da parte di Calabria Verde rischia di mettere seriamente in pericolo i lavoratori, costretti ad operare in condizioni difficili, senza indossare il giusto equipaggiamento e specifici dispositivi. Chiedo alle autorità preposte e all’Ispettorato del lavoro se ci siano le condizioni previste dalla legge per poter lavorare in sicurezza e con mezzi adeguati. Sarebbe estremamente grave esporre gli operatori a rischi elevati senza rispettare le norme della sicurezza sul lavoro. In queste condizioni credo che difficilmente in Calabria da domani partirà possa partire l’attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021”.