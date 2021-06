Maltempo, la pioggia fa crollare il controsoffitto di un pronto soccorso

VIBO VALENTIA – Roberto Occhiuto è il candidato alla presidenza della regione Calabria per il centrodestra. Erano mesi che il nome del deputato, fratello del sindaco di Cosenza, era tra i più quotati tra le fila del centrodestra nella candidatura alle presidenziali per la Calabria. Ma ora arriva l’ufficialità già annunciata qualche giorno fa dal vicepresidente di Fi Antonio Tajani al termine del vertice di partito sulle candidature per le amministrative al palazzo dei gruppi della Camera.

L’annuncio è venuto dallo stesso Occhiuto che, a Vibo Valentia, ha incontrato i propri sostenitori. “Parto da Vibo – ha detto il capogruppo di Fi alla Camera – perché col coordinatore Giuseppe Mangialavori abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi. Abbiamo lavorato a un progetto che in questi mesi realizzeremo in favore dei calabresi. Anche gli alleati saranno a disposizione. La campagna elettorale del centrodestra sarà avvincente”.

“Continuità con Santelli”

“I mesi con Jole Santelli presidente sono stati straordinari, un’esperienza vista da fuori come grande riscatto territoriale. La nostra sarà un’esperienza di continuità. Ripartiremo dalla sanità. Ci batteremo per la fine del commissariamento ma soprattutto perché ai posti apicali ci siano persone con competenze in sanità”. ha detto il parlamentare Fi Roberto Occhiuto che a Vibo Valentia. “Utilizzeremo questi mesi – ha proseguito – per preparare il progetto di cambiamento per questa regione, per dimostrare al Paese che ci può essere una bella Calabria. Una Calabria che ha tanti problemi, a cominciare dalla ‘ndrangheta che va estirpata con ogni sforzo, ma anche tante risorse che possono diventare strumenti di sviluppo”. “Qualora dovessi risultare eletto – ha sostenuto ancora – il mio governo non farà precari. Le istituzioni non posso dare posti di lavoro che non siano stabili, un fardello che pesa sia sulle istituzioni che sulle persone stesse”.