Covid, in Calabria serve potenziare il tracciamento per salvare il turismo

CATANZARO – “Salviamo la stagione turistica potenziando il tracciamento“. Lo afferma, in un comunicato, il coordinamento regionale di Calabria in Azione. “Dal 1 luglio 2021 – aggiunge il comunicato – sarà obbligatorio in tutta Europa il ‘Certificato Covid digitale UE’ (Green Pass europeo), necessario per far ripartire i flussi turistici in sicurezza. Per ottenerlo bisognerà aver ricevuto il vaccino o aver effettuato un tampone, risultato negativo, almeno 48 ore prima della partenza.

“La Regione non ha un forte sistema di tracciamento”

“La Regione Calabria non ha un forte sistema di tracciamento,- proseguono – addirittura molte province non hanno neanche un laboratorio privato autorizzato ad effettuare il tampone molecolare, e questo sarà un elemento di discriminazione turistica per il nostro territorio. Il sistema di tracciamento pubblico è riservato ai malati di covid o a chi ha avuto contatti con soggetti positivi e non può essere utilizzato per i turisti. Gli imprenditori, i commercianti, i professionisti, i dipendenti o gli studenti che vivono in regione Calabria hanno, mai come in questa fase post pandemica, estremo bisogno di liquidità immediata che l’Amministrazione regionale può garantire, in tempi così stretti, soltanto supportando l’imprenditoria turistica”.

“Come gruppo di Calabria in Azione – aggiunge il comunicato – monitoriamo le previsioni turistiche in Italia e sappiamo che nei mesi estivi il trend sarà in forte crescita non vorremmo come calabresi essere tagliati fuori da una grandissima opportunità proprio per l’arretratezza infrastrutturale sanitaria che da sempre costringe la nostra Regione. Riteniamo, quindi, che l’amministrazione regionale debba potenziare il sistema di tracciamento predisponendo dei punti, pubblici o privati, nei punti turistici di forte interesse regionale”.