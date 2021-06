Oli extravergini, la battaglia della Calabria contro la modifica dei parametri

COSENZA – Restano bassi i nuovi da coronavirus in Calabria, dove continua a diminuire il numero dei ricoveri e quello dei casi attivi. Ma oggi il dato negativo arriva dalle vittime con altri 6 decessi, due di questi a Cosenza entrambi in isolamento domiciliare, come comunicato dall’Asp di Cosenza e avvenuti rispettivamente il 6/04/2021 ed il 27/04/2021. In lieve calo il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore (2.100 contro i 2.500 di ieri). Tutto questo porta ad un tasso di positività che scende al 3,65% contro il 4,41% di ieri.

Sono +78 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in aumento rispetto ai +102 di ieri) con un numero come detto in lieve diminuzione dei tamponi processati, tra molecolari che antigenici: 2.138 (ieri erano stati 2.584). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 891.656 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 67.950 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +27 contagi (in diminuzione rispetto ai +62 di ieri), Catanzaro +7, Crotone +6, Vibo Valentia +8, Reggio Calabria +28. Altra Regione o Stati esteri +2.

Sei vittime, sempre in calo i positivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 8.276, con una diminuzione di 284 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 58.472, con un incremento di 356 persone nelle ultime 24 ore (178 a Cosenza). Dopo due giorni tornano a salire i decessi con 6 vittime accertate nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.202: due a Cosenza, una a Catanzaro, una a Crotone, una Vibo e una a Reggio Calabria.

Calano ancora i ricoveri

Sempre in calo il numero dei posti letto occupati negli ospedali, con una diminuzione più consistente in area medica mentre scede di un’unità nelle unità di terapia intensive. Sono complessivamente 180 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 168 si trovano nei reparti di malattie infettive (-4) e 12 in terapia intensiva (-1). Infine sono 8.096 le persone in isolamento domiciliare, 279 in meno rispetto a ieri. Di queste, 62 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 780 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 747 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9311 (9171 guariti, 140 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 6303 (60 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16380 (15834 guariti, 546 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 131 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 117 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6350 (6251 guariti, 99 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 805 (56 in reparto, 5 in terapia intensiva, 744 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22007 (21681 guariti, 326 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 193 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 186 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5284 (5193 guariti, 91 deceduti)