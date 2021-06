Anas, progetto per collegare Catanzaro e Crotone in 30 minuti

COSENZA – Caos e disagi nella capitale per un mini nubifragio quasi tropicale, una vera Bomba d’acqua, che ha letteralmente messo in ginocchio la parte nord della città. Strade allagate a Ponte Milvio, Prati, Montemario e l’arteria di Corso Francia trasformata in un fiume in piena con automobilisti in panne e cassonetti galleggianti. Un asilo a Ponte Milvio, in via Castelnuovo di Porto, è stato invaso dall’acqua: i piccoli alunni, 40 in tutto, e sei maestre sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco perché erano rimasti bloccati dentro. I bimbi sono stati soccorsi e portati in un albergo vicino, nel frattempo gli insegnanti hanno avvisato i genitori per poterli andare a prendere. Sul posto anche la polizia locale del XV Gruppo. Migliaia le richieste di intervento e tante le operazioni effettuate per la messa in sicurezza delle strade e per l’agevolazione della viabilità anche nel resto della Regione con un disabile bloccato in auto e salvato dai pompieri.

Domani piogge e temporali continueranno ad imperversare un pò su tutta Italia a causa di una vasta area di bassa pressione che interessa il Mar Mediterraneo centrale, determinando condizioni di diffusa instabilità sul nostro Paese, con attività temporalesca localmente intensa, specie sulle zone interne ed a ridosso dei rilievi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idraulich. L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, martedì 8 giugno, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione alla Calabria e alla Sicilia nord-orientale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 9 giugno, allerta gialla su parte di Piemonte, sull’intero territorio di Campania e Calabria, su parte di Basilicata e Sicilia.