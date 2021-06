Contagi sempre bassi in Calabria (+61), due le vittime. E continua il calo dei ricoveri

COSENZA – Aumentano i tamponi processati nelle ultime 24 ore (2.600 contro i 1.300 di ieri) ma sale di poco, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove cala ancora il tasso di positività, passato dal 2,86% di ieri al 2,34% di oggi. Torna a calare il numero dei ricoveri sia in area medica che nelle intensive e diminuisce anche il numero dei decessi: sono 2 rispetto a ieri. Sono +61 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in lieve aumento rispetto ai +39 di ieri). Aumentano nettamente i tamponi processati, tra molecolari che antigenici: 2.612 (ieri erano stati 1.365 ). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 886.934 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 67.758 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +5 contagi (ancora in calo rispetto ai +15 di ieri), Catanzaro +3, Crotone +13, Vibo Valentia +13, Reggio Calabria +27.

Tornano a scendere le vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 8.835, con una diminuzione di 131 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 57.845, con un incremento di 175 persone nelle ultime 24 ore (9 a Cosenza). Torna a scendere il numero delle vittime con 2 decessi accertati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6) che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.194: uno a Crotone e uno a Reggio Calabria.

Tornano a scendere i ricoveri

Torna a diminuire sensibilmente il numero dei posti letto occupati negli ospedali con un calo più netto in area medica e di due unità intensive. Sono complessivamente 195 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 182 si trovano nei reparti di malattie infettive (-7) e 13 in terapia intensiva (-2). Infine sono 8.524 le persone in isolamento domiciliare, 107 in meno rispetto a ieri. Di queste, 62 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 963 (34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 926 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9102 (8963 guariti, 139 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 6422 (67 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6351 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16172 (15628 guariti, 544 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 175 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6295 (6198 guariti, 97 deceduti)

Reggio Calabria

ASI ATTIVI 890 (57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 827 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21867 (21543 guariti, 324 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 207 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 199 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5261 (5171 guariti, 90 deceduti)