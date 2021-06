Covid, in Calabria +39 nuovi contagi e 6 vittime. Positività scende al 2,86%

COSENZA – Tornano a scendere i nuovi positivi in Calabria (39 contro il 128 di ieri) pur in presenza di un numero ridotto di tamponi (1.365 contro i 2.014 di ieri), ma cala sensibilmente il tasso di positività, passato dal 6,36% di ieri al 2,86 di oggi. Rispetto a ieri resta invariato il numero dei ricoveri mentre il dato negativo riguarda ancora una volta le vittime, con 6 decessi, tre dei quali a Cosenza. Sono +39 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in netto calo rispetto ai +128 di ieri). Diminuzione dei tamponi processati, tra molecolari che antigenici: 1.365 (ieri erano stati 2.014) e una percentuale tra test effettuati e casi riscontrati che scende al 2,86%. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 884.322 soggetti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 67.658 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +15 contagi (in callo rispetto ai +57 di ieri), Catanzaro +2, Crotone +1, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +21.

Salgono i decessi, tre a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende ancora il numero di persone attualmente positive al covid da ieri sotto quota 9mila: i casi attivi al momento sono in totale 8.835, con una diminuzione di 131 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 57.670, con un incremento di 164 persone nelle ultime 24 ore (9 a Cosenza). Sale ancora il numero delle vittime con 6 decessi accertati nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.192: tre a Cosenza, due a Crotone e una a Reggio Calabria.

Stabili i ricoveri

Invariato il numero dei ricoveri, con un lievissimo calo in area medica mentre sale di un’unità nelleterapie intensive. Sono complessivamente 204 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 189 si trovano nei reparti di malattie infettive (-2) e 15 in terapia intensiva (+1). Infine sono 8.631 le persone in isolamento domiciliare, 130 in meno rispetto a ieri. Di queste, 62 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro:

CASI ATTIVI 1.015 (34 in reparto, 4 in terapia intensiva, 977 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.047 (8.908 guariti, 139 deceduti).

Cosenza:

CASI ATTIVI 6.456 (71 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6381 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.133 (15.589 guariti, 544 deceduti).

Crotone:

CASI ATTIVI 200 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.257 (6161 guariti, 96 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 904 (62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 835 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.826 (21.503 guariti, 323 deceduti).

Vibo Valentia:

CASI ATTIVI 198 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.257 (5.167 guariti, 90 deceduti).