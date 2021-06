COSENZA – Dopo il rialzo registrato negli ultimi due giorni, crollano i nuovi casi da coronavirus in Calabria, con un numero di tamponi in lieve discesa rispetto a ieri (circa 600 in meno). Altra notizia positiva è il continuo calo dei ricoveri sia in area media che nelle terapie intensive e torna a scendere anche il numero dei decessi con 2 vittime nelle ultime 24 ore. Sono +76 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in netta diminuzione rispetto +186 di ieri)e come detto con un numero in lieve diminuzione di tamponi processati, tra molecolari che antigenici: 2.486 (ieri erano stati 3.032) e una percentuale tra testa effettuati e casi riscontrati che scende al 3.06%. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 805.939 soggetti per un totale di 880.843 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 67.530 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +22 contagi (in deciso calo rispetto ai +72 di ieri), Catanzaro +16, Crotone +6, Vibo Valentia +13, Reggio Calabria +19.

Casi attivi sotto quota 9mila. Scendono le vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a scendere il numero di persone attualmente positive al covid e per la prima volta dopo oltre 3 mesi sotto quota 9mila: i casi attivi al momento sono in totale 8.976, con una diminuzione di 129 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 57.373, con un incremento di 203 persone nelle ultime 24 ore (65 a Cosenza). Scende il numero delle vittime con 2 decessi accertati nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.181: uno a Cosenza e uno a Reggio Calabria.

Sempre in calo i ricoveri

Non si arresta la diminuzione dei ricoveri, con un calo sia in area medica che nelle le terapie intensive. Sono complessivamente 221 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 207 si trovano nei reparti di malattie infettive (-6) e 14 in terapia intensiva (-2). Infine sono 8.755 le persone in isolamento domiciliare, 121 in meno rispetto a ieri. Di queste, 62 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.