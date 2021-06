Violento scontro frontale sulla 106. Due feriti, una 26enne in modo più grave

CATANZARO – “Con l’on. Boccia è stato un incontro cordiale. A lui abbiamo ribadito che preferiremmo un candidato di alto profilo proveniente dalla società civile come ha indicato Giuseppe Conte e abbiamo ribadito le riserve sulla candidatura di Irto e sullo svolgimento delle primarie. E’ più efficace individuare un presidente che sia garanzia per tutta la coalizione in maniera collegiale. Così il deputato M5S Alessandro Melicchio, che – insieme a Giuseppe Giorno – coordina la campagna elettorale per le regionali in Calabria, dopo l’incontro con il responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia. “Ci siamo lasciati – ha aggiunto Melicchio – con l’auspicio che si possa trovare un punto di incontro nei prossimi giorni al tavolo romano con Conte e Letta. La mia impressione personale è che si sia trattato di un incontro positivo che lascia la possibilità di un dialogo costruttivo. Il Movimento c’è, ha una posizione matura. Sin dall’inizio abbiamo posto le questioni nell’interesse dei calabresi e non per nostro tornaconto. Dall’altro lato c’è un polo civico che si sta sfaldando per questioni personalistiche”. “Dove c’è la volontà di dialogare – ha detto Melicchio – c’è la possibilità di andare a trovare un’intesa. Confido che si possa trovare la quadra e arrivare ad una coalizione larga”.

“Proseguono i confronti per un patto tra forze riformiste”

“Stanno proseguendo i confronti per arrivare ad un patto tra tutte le forze riformiste, progressiste e civiche in Calabria e, oggi, insieme al PD, abbiamo ragionato in modo proficuo anche del mutato scenario politico, oltre che dell’appello del presidente Giuseppe Conte al massimo impegno da parte di tutte le forze politiche realmente interessate ad assicurare un futuro di riscatto sociale, culturale e di rilancio economico a tutta la comunità calabrese”. Così in proseguono i pentastellati Melicchio e Giorno.

“Noi – aggiungono – ci siamo sempre stati, in un percorso che elabori un solido progetto politico e per dar vita a un patto di ampio respiro programmatico, e l’abbiamo fatto senza mai chiedere niente per il Movimento 5 Stelle, nell’esclusivo interesse dei cittadini calabresi. Speriamo si possa porre fine, adesso, all’irremovibilità di alcuni candidati forse troppo concentrati sulla propria persona più che alla necessità di quel cambiamento concreto che la Calabria aspetta da troppo tempo su temi fondamentali come l’istruzione, la legalità, il lavoro, la salute. Continueremo ad impegnarci, quindi – concludono i pentastellati – anche attraverso un tavolo nazionale, in un dialogo costruttivo che ci faccia arrivare prestissimo ad un candidato presidente di regione di alto profilo e di sintesi, espressione delle migliori energie della società civile”

Matteo Salvini torna in Calabria

“Lavoro, salute, sicurezza, bellezza, strade e porti, giovani e innovazione, lotta alla ‘Ndrangheta paese per paese. Per costruire tutti insieme la Regione del futuro, domenica sarò finalmente nella splendida Calabria!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che domenica sarà a Zambrone Marina (Vibo Valentia) agli Stati Generali della Lega Calabria. “Anche in Calabria la Lega cresce e vuole confermarsi forza di buon governo”, ha aggiunto Salvino.