LAMEZIA TERME (CZ) – “Il confronto sul tavolo nazionale lo accettiamo. Riteniamo che sia una una ricchezza il tavolo che propone il presidente Conte, è importante perché ci può consentire di allargare il consenso. La proposta del Pd al centrosinistra è quella che è venuta fuori all’unanimità cioè Irto candidato e leader del centrosinistra per guidare questa coalizione”. A dirlo il responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia in conferenza stampa dopo gli incontri avuti a Lamezia con Irto, il Pd calabrese e forze del centrosinistra. Boccia è stato inviato dal segretario del Pd Enrico Letta a dirimere la situazione nella regione in vista delle elezioni amministrative dopo che Nicola Irto aveva annunciato il ritiro della sua candidatura nei giorni scorsi. Voglio ringraziare due volte Nicola Irto – ha detto Boccia – per aver lavorato bene in un periodo tragico per la pandemia e la morte di Jole Santelli, ma soprattutto perché senza il suo ‘urlo’ degli ultimi giorni non avremmo messo sul tavolo tutte le cose qui in Calabria su cui invece abbiamo lavorato. Il Pd chiede a Irto di rappresentare tutto il centrosinistra come candidato alla presidenza della Calabria“.

“Riteniamo che le primarie siano lo strumento migliore”, ha aggiunto. “Ovviamente – ha spiegato Boccia – le scelte che farà Irto con il segretario Letta saranno le scelte della coalizione. Abbiamo chiesto a Nicola di essere leader naturale del Pd e del centrosinistra calabrese. C’è grande rispetto delle altre forze politiche, vogliamo unirci. Riteniamo che le primarie siano lo strumento migliore. Irto ha accettato di guidare questo processo politico in Calabria, che è ad un passaggio storico e, come leader del Pd calabrese insieme a letta parteciperà al tavolo nazionale”.

Oddati “unità attorno a Nicola Irto”

“Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi due giorni da Boccia in Calabria insieme al commissario regionale Graziano. L’Unità del Pd e del centro sinistra intorno alla candidatura di Nicola Irto è una condizione fondamentale per rafforzare il dialogo con i 5 Stelle e avere una coalizione ampia per vincere e voltare pagina in Calabria”. Lo afferma, in una nota, Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito democratico.