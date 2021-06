Palmi: inaugurata la “Stanza tutta per sè” per le donne che denunciano

COSENZA – Tornano a risalire i nuovi contagi in Calabria con un maggior numero di tamponi processati e trascinati da un nuovo lieve incremento nella provincia di Cosenza e in quelle di Catanzaro, Crotone e Vibo. Risalgono anche le vittime con 4 decessi nelle ultime 24 ore tutte a Cosenza, mentre tornano a scendere in modo deciso i ricoveri in area medica. Sono +186 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in aumento rispetto +104 di ieri) ma come detto con un numero in crescita di tamponi processati, tra molecolari che antigenici: 3.032 (ieri erano stati appena 1.333). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 805.939 soggetti per un totale di 878.457 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nella nostra regione, con i nuovi positivi di oggi, si raggiungono i 67.545 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +72 contagi (in aumento rispetto ai +46 di ieri), Catanzaro +33, Crotone +17, Vibo Valentia +16, Reggio Calabria +48.

Risalgono le vittime e di pochissimo i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, risale leggermente il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 9.105, con un aumento di 13 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 57.150, con un incremento di 169 persone nelle ultime 24 ore. Torna risale il numero delle vittime con 4 decessi accertati nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.179: uno a Cosenza e uno a Reggio Calabria

Calano i ricoveri in area medica

Dopo il lieve rialzo di ieri, oggi si registra una nuova diminuzione dei ricoveri in area medica, mentre restano invariate le terapie intensive. Sono complessivamente 229 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 213 si trovano nei reparti di malattie infettive (-11) e 16 in terapia intensiva (+0). Infine sono 8.876 le persone in isolamento domiciliare, 24 in più rispetto a ieri. Di queste, 62 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 6.468 (55 in reparto AO di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 1 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 6.380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.027 (15.490 guariti, 537 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.066 (24 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all’AOU Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1027 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.962 (8.823 guariti, 139 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 273 (20 in reparto; 253 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6168 (6074 guariti, 94 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 208 (6 ricoverati, 202 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5226 (5136 guariti, 90 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.028 (56 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 14 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 952 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.624 (21.305 guariti, 319 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 62 (62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 342 (342 guariti).