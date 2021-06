Covid, in Calabria +104 nuovi contagi e 2 vittime. Lieve aumento dei ricoveri

COSENZA – Resta sostanzialmente stabile il dato sul contagio da coronavirus in Calabria con un centinaio di nuovi contagi (poco meno della metà nel cosentino) mentre dopo giorni con numeri in continua diminuzione, si registra un lievissimo aumento dei ricoveri con 4 nuovi ingressi tra reparti covid e terapie intensive. Rimane basso il numero dei decessi con 2 vittime nelle ultime 24 ore. Sono +104 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in lieve diminuzione rispetto +158 di ieri) ma nelle ultime 24 ore sono stati processati, tra molecolari che antigenici, 1.333 tamponi (ieri erano stati ben 3.848). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 803.108 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 875.425 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). La Calabria con i nuovi positivi di oggi raggiunge i 67.268 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +46 contagi (in leggero calo rispetto ai +52 di ieri), Catanzaro +5, Crotone +1, Vibo Valentia +4, Reggio Calabria +48. Altra Regione o Stato estero +0.

Due le vittime, casi attivi sempre in calo

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, netta diminuzione del numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 9.092, con una diminuzione di 115 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 57.001, con un incremento di 217 persone nelle ultime 24 ore. Resta basso ma risale leggermente il numero delle vittime con 2 decessi accertati nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.175: uno a Cosenza e uno a Reggio Calabria

In lieve aumento i ricoveri

Dopo giorni di calo costante e continuo, tornano leggermente a risalire i ricoveri negli ospedali calabresi, con due ingressi in area medica e due unità nelle terapie intensive. Sono complessivamente 240 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 224 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 16 in terapia intensiva (+2). Infine sono 8.852 le persone in isolamento domiciliare, 119 in meno rispetto a ieri. Di queste, 62 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 6.457 (62 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 6.359 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.965 (15.432 guariti, 533 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.057 (24 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.019 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.939 (8.800 guariti, 139 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 293 (20 in reparto; 273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.131 (6.037 guariti, 94 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 201 (5 ricoverati, 196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.217 (5.127 guariti, 90 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.022 (58 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 943 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.582 (21.263 guariti, 319 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 62 (62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 342 (342 guariti).