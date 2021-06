Granata inesplosa, è stata neutralizzata dagli artificieri dell’EI

LOCRI (RC) – In contrada Geraso nei giorni scorsi, in uno scavo edile, è stato rinvenuto un oggetto metallico completamente arrugginito che solo l’intervento dei carabinieri ha potuto identificare in una munizione inesplosa, richiedendo l’intervento dell’Esercito.

Nella giornata di ieri gli artificieri, provenienti dalla Compagnia Guastatori del 21° Rgt Genio della Caserma “Manes” di Castrovillari, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza e neutralizzato una grossa granata d’artiglieria da 149mm contenente oltre 5kg di esplosivo, in pessimo stato. Rimane sempre centrale il ruolo dell’Esercito Italiano in Calabria al fianco della popolazione, presente con l’Ospedale da Campo per la campagna vaccinale, l’Operazione “Strade Sicure” e con il supporto diretto al territorio, con gli Artificieri e il Genio militare.