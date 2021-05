Netto calo dei contagi in Calabria (+57), ma meno tamponi. Due le vittime

COSENZA – Nuovo deciso calo dei contagi da coronavirus in Calabria (sono poco più di 50 i nuovi casi tutti concentrati tra le province di Reggio Calabria e Cosenza) ma come avviene sempre la domenica scende anche il numero dei tamponi processati con circa mille test in meno nelle ultime 24 ore. Anche se in modo più contenuto rispetto a ieri, continua la diminuzione dei ricoveri, mentre resta basso anche il dato delle vittime con due decessi registrati. Sono appena +57 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in netta diminuzione rispetto ai +139 di ieri) con un numero in deciso calo dei tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 1.284 (ieri erano stati 2.212). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 797.522 soggetti per un totale di 867.513 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). La Calabria con i nuovi positivi di oggi raggiunge i 66.932 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +7 contagi (in diminuzione rispetto ai +23 di ieri), Catanzaro +0, Crotone +0, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +50. Altra Regione o Stato estero +0.

Due i decessi, casi attivi sotto quota 10mila

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 9.738, con una diminuzione di 261 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 56.027, con un incremento di 316 persone nelle ultime 24 ore. Sale di un’unità il numero delle vittime con 2 decessi accertati nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia in Calabria a 1.167: una a Cosenza e una a Catanzaro.

Sempre in calo i ricoveri in area medica

Continua la discesa dei ricoveri negli ospedali calabresi che ad oggi hanno un tasso di occupazione complessivo dei posti letto dell’11% nelle terapia intensive e del 26% in area medica. Sono complessivamente 257 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 240 si trovano nei reparti di malattie infettive (-3) e 17 in terapia intensiva (+0). Infine sono 9.481 le persone in isolamento domiciliare, 258 in meno rispetto a ieri. Di queste, 59 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 6.744 (67 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 3 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.641 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.552 (15.023 guariti, 529 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.146 (25 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1104 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.800 (8.662 guariti, 138 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 442 (20 in reparto; 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.962 (5.868 guariti, 94 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 206 (8 ricoverati, 198 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.176 (5.086 guariti, 90 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.141 (61 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 16 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.057 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.362 (21.046 guariti, 316 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 59 (53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 343 (343 guariti)